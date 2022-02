Goûter à toutes les vies dans La Bibliothèque de Minuit

Dans ce lieu inattendu et étrange entre la vie et la mort, où le temps s’est figé à minuit pile, l’attend une seconde chance. Ou plutôt, une multitude de secondes chances. Dans cette bibliothèque, les étagères sont recouvertes de livres qui contiennent une version différente de la vie de Nora. Des vies où elle n’a pas pris les mêmes décisions que dans celle qui l’a tant déçue.

Les possibilités sont infinies. Il lui suffit d’ouvrir un livre et de lire les premières lignes afin d’être transportée dans cette autre vie et intégrer le corps de cette autre « elle ». Guidée par la figure rassurante de Madame Elm, la bibliothécaire de son enfance, Nora se lance dans une recherche folle : celle qui la mènera vers la vie parfaite. Car une fois trouvée, cette autre vie peut devenir sienne. Il lui suffit de vouloir y rester.

Tour à tour, elle est nageuse médaillée olympique, rock star, ou encore chercheuse glaciologue. En Australie, en Norvège, dans la campagne anglaise. Célibataire, mariée, parfois mère. « Dans certaines vies, Nora attirait pas mal l’attention. Dans d’autres, elle passait complètement inaperçue. Dans certaines vies, elle était riche, dans d’autres, fauchée. Dans certaines vies, elle était en bonne santé. Dans d’autres, elle ne pouvait pas monter un étage sans être essoufflée. »

Chaque version est une surprise, pourtant le résultat de décisions différentes — tout simplement. Passées la fascination et la satisfaction d’une autre Nora, cependant, chaque tentative semble cocher toutes les cases, sauf une : celle de cette « perfection » derrière laquelle elle court. Il y a forcément un détail qui cloche, une pièce qui ne trouve pas sa place dans ce puzzle existentiel.

Contrairement à la prémisse fantastique du roman, ses pages recèlent en réalité une célébration de l’ordinaire : des moments ordinaires, des gens ordinaires et l’infinité de mondes ensemencés dans des choix, eux aussi, parfaitement ordinaires. Le fonctionnement de ce récit repose sur la théorie des mondes multiples, des univers parallèles, dans lesquels une nouvelle version de notre univers s’ouvre après chaque décision. Plutôt qu’une tentative d’explorer ce concept à coups de physique quantique, Matt Haig se focalise sur la psyché de sa protagoniste : sur la volonté, ou non, que Nora a à continuer de vivre.

Un récit de fiction, donc, qui camoufle en réalité une quête philosophique, ponctuée par les pensées de Thoreau ; une façon de faire face à la dépression, l’anxiété, la solitude écrasante de cette femme, qui pourrait être n’importe qui. Après tout, qui ne s’est jamais demandé à quoi ressemblerait sa vie si les choses s’étaient déroulées autrement ? Ce fameux voyage annulé, cette paire de chaussettes un matin, ou ce train manqué ? Ce sourire adressé à un étranger dans la rue, adopter un chien et pas un chat, peut-être même ce cursus universitaire plutôt qu’un autre ? Quels sont les plus grands regrets, les plus terribles déceptions ? Si c’était à refaire, le referions-nous exactement de la même manière ? Difficile de trouver des réponses satisfaisantes à ces questions ; pourtant, Matt Haig pose les fondations pour une exploration de ce thème du possible.

Avant de plonger dans ce roman, l’auteur nous offre une citation de Sylvia Plath qui renferme toute la complexité de cette histoire : « Je ne pourrai jamais être toutes les personnes que je veux et vivre toutes les vies que je veux. Je ne pourrai jamais me former dans toutes les compétences que je veux. Et pourquoi je le veux ? J’ai envie de vivre et de ressentir toutes les nuances, tons et variations des expériences mentales et physiques possibles de ma vie ».

L’histoire de Nora, finalement, est celle de tous. Si l’opportunité se proposait, qui ne tenterait pas d’arrêter le temps et vivre toutes les vies ? Mais c’est aussi une manière de s’arrêter, afin de prendre le temps d’observer et d’apprécier le moment présent. La vie présente. Car, la vraie conclusion, c’est qu’une vie parfaite n’existe pas. Ou est-elle simplement déjà là, juste devant nous ?