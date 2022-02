Bilal, Lastman, direct... France Télévisions à l'heure du FIBD d'Angoulême

Jeudi 17 mars, l’émission Culture Box animera une soirée spéciale en duplex avec le Festival d’Angoulême. À Paris, Daphné Bürki recevra plusieurs créateurs sélectionnés pour l’occasion donnant lieu à des performances live sur le plateau de l'émission. Pendant ce temps, Raphaël Yem sera en direct depuis la journée d’inauguration du Festival pour inviter le téléspectateur au coeur de l'évènement.

Suivant l’émission, un documentaire intitulé Enki Bilal, souvenirs du futur sera diffusé sur France 5. Réalisé par Christian Guyonnet, ce programme invite le téléspectateur dans l’atelier d’Enki Bilal :

À quoi ressemble l’atelier d’Enki Bilal ? Un lieu où semble régner, à première vue, un étonnant fouillis, mais qui s’avère être un désordre méthodique : une impressionnante documentation en vrac, une table de travail parsemée de dessins et de calques crayonnés, un meuble où sont posés pêle-mêle crayons, palettes, brosses, pastels, tubes de gouache ou d’acrylique et un chevalet qui accueille l’étude d’un nouveau projet…

Un lieu où tout indique la création en cours. De l’écriture au trait, du récit à la couleur, en passant par les influences, voici une plongée dans l’univers d’Enki Bilal, artiste à la croisée de la bande dessinée, du cinéma et de l’art contemporain. Artiste majeur du neuvième art, l’auteur de La foire aux immortels (1980) et de La femme piège (1986) ne cesse de créer depuis plus de quarante ans à partir de notre quotidien.

Explorant le temps, Enki Bilal interroge et nourrit la réflexion sur ce que pourrait être notre avenir. Il expose sa vision en dévoilant la conception du deuxième volet de son album Bug dans lequel il dépeint un monde futur numérisé à outrance et paralysé par un bug informatique. Entre mémoire et transmission, Enki Bilal dessine le passé et esquisse le futur.