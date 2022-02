En Islande, un livre lu sur trois est un audiolivre

La lecture est une activité reine en Islande : avec ses 360.000 habitants, le pays voit toutefois se vendre 2,5 millions de livres chaque année, ce qui fait de lui l’un des marchés du livre les plus puissants, par habitant. Une tradition encore plus présente lors de la période de Noël : lors du Jolabokaflod, littéralement « le déluge des livres », les livres remplacent les jouets sous le sapin, permettant également de redresser les chiffres de l'édition. Une véritable caractéristique nationale, qui se décline aujourd'hui au format numérique.

Selon Halldór Guðmundsson, qui s'exprime dans le journal islandais RÚV, la ruée vers le secteur de l'audiolivre fut plus tardive que dans d'autres pays — en Suède, par exemple, le format a connu plusieurs années de croissance, de 14 %, encore, en 2021, selon Mediavision. Avec 170 maisons d'édition, l'Islande avait donc un certain retard à rattraper dans ce domaine.

Aujourd'hui, en plus de l'imprimé, l'Islande est devenue un pôle important du monde de l'audiolivre et du streaming. L'arrivée de Storytel, acteur dominant du marché des livres audio et numériques en Europe du Nord, en 2018, a conduit à une explosion du nombre de livres audio disponibles dans ce pays : 168 publications en 2018, puis 770 en 2020, selon RÚV.

Une croissance sensible, donc, et un regain d'attention des éditeurs, puisque le pays insulaire nordique n'était pas le mieux doté en la matière : seule l'Icelandic Audio Library, auparavant nommée Library for the Blind, publiait des livres audio, dédiés aux personnes empêchées de lire au format imprimé. Et les conséquences sont majeures, puisqu'aujourd'hui, un livre lu sur trois en Islande est un livre audio.

Des effets conséquents sur le secteur du livre

C'est notamment grâce à la pandémie que s'est opéré ce changement d'habitudes de lecture : selon Heiðar Ingi Svansson, président de l'Association des libraires islandais, les confinements ont permis aux livres audio « [d'atteindre] un nouveau marché, de nouveaux lecteurs et un nouveau groupe de consommateurs et, à certains égards [de devenir concurrent] d'autres divertissements en ligne, comme les podcasts ».

Selon l'écrivain Halldór Guðmundsson, l'avantage principal est l'accession du grand public à un nouveau format, auparavant surtout utilisé par les personnes aveugles et malvoyantes. Cela permet ainsi à de nouveaux publics d'accéder à des genres littéraires spécifiques, comme la biographie : « Le gros avantage est que vous obtenez de nouveaux lecteurs », précise-t-il, lui-même auteur d'une biographie sur le Prix Nobel de littérature islandais Halldór Laxness, disponible en une version audio de plus de 9 heures.

Une autre évolution opérée par ce format consiste en une nouvelle technique d'écriture, l'audio d'abord : introduire les personnages différemment, s'adapter à l'écoute des auditeurs et à leur environnement... Des modifications sur le travail des écrivains, qui posent également la question de leur rémunération.

« La rétribution des auteurs pourrait être plus élevée, sans aucun doute » précise Halldór Laxness, qui se félicite tout de même de l'existence d'une telle rémunération, à l'heure où Spotify ne paie que 0,0032 $ par stream (0,0028 €), soit une moyenne de 360 écoutes nécessaires pour qu'un artiste gagne 1 €. Storytel, acteur majeur du secteur, avait nié vouloir rémunérer les ayants droit à la minute d'écoute.

Si le marché de l'audiolivre est encore quelque peu balbutiant en Islande, malgré ces chiffres encourageants, c'est également le cas ailleurs dans le monde. Selon les données d'une étude de Deloitte remontant à 2020, au Québec, l'offre de livres audio physiques en français représente 1 % des ventes de livres. En France, la part du livre audio représenterait entre 1 et 2 % du marché du livre. Les marchés anglophones, Royaume-Uni et États-Unis en tête, ainsi que quelques pays nordiques ou encore l'Allemagne, connaissent des chiffres plus impressionnants.

Aujourd'hui, le marché islandais de l'audiolivre est confronté à ces changements d'habitudes de consommation, poussant les éditeurs islandais à publier davantage au format audio. L'éditeur Forlagið serait ainsi passé d'un livre audio publié en 2017, à 192 en 2021. Le commerce du livre audio générerait annuellement environ 100 millions $ dans les pays scandinaves, notamment après l'implantation de Storytel.

Crédits : Stas Knop / Pexels