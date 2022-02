Tableau final de l'amour, un désir tumulteux et tragique

Dès les premières pages de Tableau final de l'amour, le lecteur est séduit par la beauté de l'écriture et par la puissance vertigineuse de cette histoire d'amour et de désir. Une relation tumultueuse et tragique. Larry Tremblay nous transporte non seulement dans l'atelier du peintre Bacon mais il nous plonge également dans les profondeurs de l'âme torturée de l'artiste. Il y est question de son enfance difficile, des coups reçus par le père, de l'alcool et de prostitution à Paris.

S'adressant directement à l'amant qui lui a servi de modèle - ce « petit voleur inexpérimenté » qui, en pleine nuit, s'est introduit dans son atelier et qui va ébranler la vie du peintre, on suit un Francis Bacon relatant dans les moindres détails sa relation tumultueuse et féroce avec son amant voleur.

TON INTRUSION - « TU ES VENU POUR ME VOLER. Je dormais dans mon atelier. Sale et taché. J'ai entendu une vitre voler en éclats. L'intrus qui s'approchait de moi n'était pas subtil. Mais j'étais heureux que quelque chose se produise dans ma nuit solitaire. Peut-être ai-je espéré que c'était la mort qui entrait chez moi par effraction. Alors, question de ne pas l'effrayer, j'ai fait le mort. »

L'immense talent de Larry Tremblay est de nous faire sentir de façon poétique toute la force du désir brutal, destructeur, la quête incessante du plaisir dans la douleur. « Je nourrissais le fantasme, les tout premiers jours, de m'incruster dans ton corps comme un lutteur en pénètre un autre avec ses prises et ses coups. »

Larry Tremblay prend tous les risques en regardant le danger en face et nous offre un texte fulgurant, d'une éclatante beauté et d'une totale maîtrise sur la création. Une de mes plus belles découvertes de la rentrée, un véritable coup de cœur. Je ne remercierai jamais assez Romain Vieillé de la librairie l'Instant à Paris XVe, de m'avoir parlé de ce livre. Une lecture qui m'a procuré des moments de pur bonheur.

Paulo Queiroz, Membre du jury du Prix de L’Instant, Février 2022