Illégaliste : anarchiste au coeur tendre comme Thierry Luterbacher

Quel roman attachant et actuel que cet Illégaliste, le nouveau roman de Thierry Luterbacher !

Aristote Gatineaux, révolutionnaire au cœur pur, membre d’un groupuscule de guérilla urbaine, doit assassiner le PDG d’une multinationale d’agrochimie pour combattre un capitalisme corrompu. Mais entre l’anarchisme et l’amour, l’activisme et la sagesse, les marges et le réconfort du système, son cœur est déchiré.

Et lorsqu’il rencontre Gunilla, c’est la vie cachée, heureuse peut-être, amoureuse, qu’il tente. Un roman poétique, libertaire et saisissant, une quête de sens hédoniste, solaire et profondément humaine.

Le Jurassien Thierry Luterbacher, tout à la fois écrivain, peintre, comédien, journaliste et réalisateur, est l’auteur de huit romans, tous publiés chez Bernard Campiche Éditeur. Un cerisier dans l’escalier a reçu le prix Georges-Nicole 2001, le prix Saint-Valentin du meilleur roman d’amour et celui du Festival du premier roman de Chambéry.

