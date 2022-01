En descendant la rivière : Edward Abbey et “l'arrogance culturelle

En descendant la rivière revient au terrain, à la réflexion, à la réalité, bien loin du roman et de la fiction ! Et c’est certainement là, sur les rivières sauvages qu’il nous invite à découvrir en canot avec lui, qu’il a trouvé, au fil de descentes souvent périlleuses dans des rapides nerveux, capricieux et imprévisibles, la matière pour faire découvrir, par la fiction, ces espaces magnifiques mis en danger sinon accaparés par l’appât du gain, la voracité ou la cupidité de certains de ses semblables, contemporains ou pas !

Chacun des onze textes qui composent ce recueil se déroule sur une rivière différente, avec des compagnons d’aventure différents. Mais, chaque fois, on ressent avec l’auteur cette passion sans borne qu’il voue à ces espaces dont l’accessibilité reste limitée — du fait des difficultés qui en parsèment le tracé — à une race d’hommes et de femmes rompus à la pratique de cette bagarre continue avec des éléments intraitables, insoumis et incontrôlables.

Cette limitation est également due à une « marchandisation » de l’accès aux cours d’eau par des services d’État à des compagnies privées (dont certaines brassent des millions de dollars) proposant les services de bateliers professionnels pour accompagner, avec le moins de risques possibles, des candidats (d’ailleurs souvent fortunés compte tenu des tarifs appliqués...) aux décharges d’adrénaline garanties : ainsi, les créneaux de descente autorisés étant parfois extrêmement réglementés (notamment en nombre de passagers, mais également en termes de créneaux temporels praticables) les places sont rares et donc (très) chères !

Mais cette réduction significative des possibilités d’éprouver ces sensations extrêmes est aussi souvent liée à l’aliénation de grandes parties des cours d’eau par la construction de barrages (qui ne sont clairement pas les amis d’Edward Abbey comme a bien pu le comprendre quiconque a suivi les aventures du Gang !...) : ces ouvrages souvent gigantesques domestiquent les flots tempétueux de nombres de cours d’eau jusqu’à en faire de piteuses étendues plates et sans âme qui désespèrent le batelier, mais permettent de satisfaire aux besoins d’irrigation de terres autrement arides et naturellement impropres à toute culture. Au point de faire quasiment disparaître, en aval, tout écoulement !

Edward Abbey a descendu tellement de rivières et en a vu tellement qui ont été domptées par ces fameux barrages qu’il en ressent une sorte de responsabilité personnelle, de malédiction qu’il amènerait dans son sillage : « Si je vois ce fleuve, ils vont le barrer » répond-il à un ami qui lui propose une nouvelle aventure en terre africaine.

Entre deux descriptions, souvent badines, des réalités physiques et sportives de ces descentes de rivières, il profite des zones de plat, où l’eau est étale, ou bien des bivouacs sous des cieux immensément étoilés, pour deviser des choses plus profondes qui sont le moteur de sa vie d’homme pour qui la liberté individuelle est une chose viscéralement inaliénable.

C’est Henry Thoreau qui le suivra, notamment, dans une descente de la Green River pendant une dizaine de jours, dans un dialogue quasi permanent au cours duquel les échanges imaginés avec le vieil homme permettent à Edward Abbey d’éclairer ses propres positions tranchées quant à la protection de ces milieux naturels ! Dans une narration qui se veut, aussi, un « antidote au désespoir » face aux agressions subies par ces espaces surpeuplés à cause de la boulimie des foules de visiteurs à voir beaucoup (trop) en (trop) peu de temps et donc de passer clairement à côté de tout ! Tout en participant indirectement à la destruction irrémédiable de ces sites remarquables du fait de la construction de tous les aménagements indispensables à l’assouvissement des désirs (imbéciles !) du tourisme de masse !

Ce qui est indubitable, c’est qu’Edward Abbey a la dent dure et que, là, pas plus ni moins que dans les pages du Gang, il ne mâche pas ses mots ! Et ne retient qu’avec beaucoup de peine les solutions expéditives qu’il imagine pour supprimer ou au moins réduire ces nuisances parfois (trop souvent) définitives !

Sa vision ultra individualiste du monde voué à l’effondrement (où seuls les survivalistes aguerris seraient — à l’évidence comme lui l’est — capables de ne pas sombrer) peut parfois interroger alors que, en même temps, son analyse de notre société et de ses dogmes (« productivisme », « croissance », « pouvoir », « gigantisme »,…) remet en cause leur caractère « intrinsèquement bon » et rejoint mon propre désespoir à constater que nous ne pourrons jamais en avoir assez, ni même trop !

Ainsi, si je n’ai aucun mal à le suivre lorsqu’il propose d’« en appeler à l’indien […], à l’humain primitif » pour retrouver les plus profondes émotions que l’homme peut ressentir en redécouvrant « notre liberté antique », les « riches sensations de notre existence passée », « cette pulsion élémentaire […] réprimée, mais non détruite par les vulgaires cinq mille ans de servage agricole », j’ai quand même un peu de mal à lui accorder mon blanc-seing quand il propose, pour mettre un terme à notre « arrogance culturelle » à vouloir « améliorer la vie des autres peuples », notamment au Mexique, « d’arrêter tous les migrants clandestins à la frontière, de leur donner un bon fusil et une caisse de munitions et de les renvoyer chez eux [... pour y] régler leurs problèmes coutumiers à leur manière coutumière ».

C’est un fascinant journal de voyage dans lequel je n’aurais assurément pas été en mesure (ni physiquement ni intellectuellement) de suivre l’auteur dans toutes ses extravagances (physiques et intellectuelles !).

Mais un ouvrage particulièrement intéressant et édifiant d’une figure emblématique du Wild Writing.