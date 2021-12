Richard Jones : Petit ours deviendra grand

Résumé rapide : Un jeune garçon découvre un ours polaire dans son jardin. Vous vous dites : attendez, cette histoire pour enfant démarre mal ? Rassurez-vous, il est si petit que le jeune garçon peut le tenir dans ses mains. Et dès le lendemain, le petit ours a déjà grandi. Les deux s’amusent, se lient d’amitié, mais l’ours grandit chaque jour un peu plus, et il s’agit de devoir le raccompagner chez lui.

C’est Richard Jones qui s’est occupé des illustrations et du texte, et après avoir publié, chez Albin Michel, Lion blanc et La Danse d’hiver, l’auteur anglais continue dans une veine qu’il semble apprécier : celle du blanc des flocons de neige de Noël.

S'il fallait choisir des adjectifs pour qualifier l'œuvre de Richard Jones, il faudrait parler de délicat. Récit sur le temps qui passe, ce que l’on doit abandonner pour avancer, et ceux qui nous accompagnent un moment, et qui resteront toujours, peu importe leur place dans notre mémoire.

Le dessin est à la mesure du projet : d’une tendresse infinie, simple. Ce petit ours grandit petit à petit sur ce bateau qui le ramène vers les siens, et arrivé à destination, c’est au tour du jeune garçon de rentrer à la maison malgré l’envie de rester avec son ami pour toujours.

On ne peut pas ne pas penser également que le choix de l’ours blanc ait été choisi au hasard. Ce noble animal menacé des contrées froides symbolise la menace du réchauffement climatique. Une sorte de sacrifié de la folie productiviste. Une hubris, qui comme tous les excès, est avant tout tournée contre soi.

La cause animale et la protection de la nature : ce livre en est un hymne. Un cadeau parfait pour son jeune enfant s'il vous paraît important de le sensibiliser à ces questions. Le tout sans insister, sans rien démontrer, personne à flageller ou dénoncer, seulement en cultivant sa sensibilité et en invoquant son imaginaire.