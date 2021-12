The One Ring 2e édition, un RPG du Seigneur des Anneaux, disponible en téléchargement

Les concepteurs originaux de The One Ring, Francesco Nepitello et Marco Maggi, reviennent pour la nouvelle édition. Le jeu se déroule sur une période de 80 ans, entre Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Voici la bande-annonce officielle du jeu :

La nouvelle édition de The One Ring contient des règles simplifiées et mises à jour par rapport à l'original, nous apprend Comicbook. Le gameplay est divisé en deux phases : la phase aventure dans laquelle les joueurs font face à des défis, et la phase communauté qui se produit lorsque les personnages ont « un temps de repos ». L'occasion de déterminer leur prochain plan d'action. Les vérifications sont effectuées en utilisant jusqu'à six dés.

Actuellement, The One Ring Core Rules, The One Ring Starter Set et The One Ring Loremaster's Screen & Rivendell Compendium sont tous disponibles sous forme de publications numériques, avec des précommandes disponibles pour les versions physiques. Les copies physiques de The One Ring devraient sortir début 2022 aux Etats-Unis.

Crédits : Free League Publishing