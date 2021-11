15 aphorismes insoucieux et désenchantés, par Françoise Sagan

« Françoise Sagan. Fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fut un scandale mondial. Sa disparition après une vie et une œuvre également agréables et bâclées, ne fut un scandale que pour elle-même. » Et effectivement, dans cette épitaphe imaginaire écrite par l’auteure elle-même, tout son esprit est résumé. Elle n’atteindra plus jamais le niveau de son premier roman et grand chef d'œuvre, Bonjour tristesse, mais gardera toujours son style léger et son regard juste sur la vie. Trop lucide et trop insouciant.

Françoise Sagan avait l'art de la formule, et ce recueil de citations nous le prouve. Une élégance d’avoir à vivre sans rien réclamer en retour. Voici 15 pensées et aphorismes de l’écrivaine, rassemblés en quelques grands thèmes, et mots clés repris de l'édition.

Sur la littérature et l’imaginaire :

Littérature. « La littérature m'a toujours, depuis les illuminations, donné cette impression qu'il y avait un incendie quelque part, partout, et qu'il me fallait l'éteindre. » Avec mon meilleur souvenir.

Écriture. « Ecrire, ce n’est pas se révéler, c’est projeter de soi même l’image que l’on voudrait voir retenue des autres, une image essentielle à découvrir pour chacun. » Derrière l’épaule.

Imagination. « L'imagination dépasse le respect humain. L'imagination, c'est la grande vertu, parce qu'elle agit sur tout, la tête le cœur l'intelligence. Sans imagination, tout est perdu. C'est une vertu qui devient rare. Surtout dans sa forme exacerbée qui est la gratuité. » Je ne renie rien.

Insouciance et difficulté de vivre :



Sentiment. « Je me rendais compte que l’insouciance est le seul sentiment qui puisse inspirer notre vie et ne pas disposer d’arguments pour se défendre. » Bonjour Tristesse.

Escalier. « J’ai toujours détesté les étages : monter m'essouffle et descendre me donne le vertige. » Les bleus de l’âme.

Solitude. « Je ne m’exprime que par généralités comme tous les gens seuls. » Le Cheval évanoui.

Provisoire. « Certaines natures, les plus généreuses d'ailleurs, ne cultivent que le provisoire, et brûlent le reste. » La chamade.

Françoise Sagan, moraliste :

Peur. « Les gens ont de plus en plus peur. Ils ont peur de vieillir, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, ils ont peur de ne pas obtenir ce qu'ils veulent, ils ont peur de s'ennuyer, ils vivent dans un état de panique et d'acidité perpétuelle. » La chamade.

Vie. « Les événements extérieurs sont toujours des accidents. Le drame, c’est de se lever, de se coucher, de s’agiter entre-temps et de se laisser glisser. Le drame, c’est la vie quotidienne. » Je ne renie rien.

Rire. « Le rire est en-deçà ou au-delà de la société, de la morale ou de l'ambition. » Et toute ma sympathie.

Mondanité. « La mondanité tue tout, même les vices. Il faut, pour les âmes pieuses, mettre ça à sa décharge. » La chamade.

Une lucidité qui va jusqu’à reconnaître l’importance fondamentale de l’autre :

Présence. « Ce qui compte, ce n'est pas ce que fait quelqu'un, c'est sa présence. » La robe mauve de Valentine.

Amour. « Aimer quelqu’un, c’est aussi aimer le bonheur de quelqu’un. » Sarah Bernhardt. Le Rire incassable.

Solitude. « Quand on a plus personne à embrasser, et que la solitude équivaut à un travail que personne ne vous demande plus, la vie doit être triste. » Toxique.

Fidélité. « Quand une femme vous trompe, on est ridicule quand on l'ignore, complaisant si on le sait, et névrosé si on en souffre. » La robe mauve de Valentine.