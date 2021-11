Le best-seller dystopique Legend de Marie Lu adapté en série

Dans le premier tome de la trilogie, Day, dix-huit ans, vit dans la rue comme le criminel le plus recherché de « la République », pays situé dans l'actuel Ouest américain, caractérisé par son état constant de guerre contre ses voisins directs. June, dix-huit ans également, est une « prodige » tenue par les plus hauts cercles militaires de la République. Les deux adolescents se croisent lorsque Day devient le suspect dans une affaire de meurtre à la une de tous les médias...

Marie Lu et Lindsay Sturman aux manettes

Lu développera la série et écrira le pilote, en collaboration avec Lindsay Sturman, scénariste notamment pour les séries Supergirl, Nightflyers ou Teen Wolf, toutes les trois disponibles sur Netflix. Cette dernière sera également productrice exécutive, en collaboration avec l'équipe de Bound Entertainment.

« La vision créative, le talent et l'ambition de Lu et Sturman pour le projet, s'alignent avec notre volonté de raconter des histoires et de mettre en avant des créateurs. Bound Entertainment est ravi de travailler avec le duo pour réaliser l'énorme potentiel de Legend et adapter cette histoire tant attendue par les fans et téléspectateurs du monde entier », a déclaré Samuel Yeunju Ha, fondateur et PDG de Bound à Deadline.

« Dès le moment où j'ai parlé pour la première fois à Lindsay et à Samuel et Jamie [Lai] de Bound Entertainment, je savais que Legend serait entre de bonnes mains. Je suis profondément honoré de travailler avec une équipe qui comprend l'esprit et l'univers de Legend. J'ai hâte de montrer à tout le monde ce que nous sommes capables de faire », a ajouté l'autrice.

Crédits : Jeffrey Beall (CC BY 3.0)