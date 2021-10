Il n'en restera qu'une... Three Dark Crowns, ou la société meurtrière

La vie de tête couronnée n’a rien d’une promenade de santé : loin des images de rois fainéants, les trois sœurs Katharin, Mirabella et Arsinoë savent pertinemment quel destin les attend, le jour de leur 16e anniversaire. La mort. Du moins pour deux d’entre elles : la tradition est établie depuis des générations sur l’île de Fennbirn. La Reine va accoucher de triplées, lesquelles seront conduites à différents endroits du royaume.

On leur enseignera les formes de magie anciennes et transmises à toute nouvelle régnante – tandis que paraderont les prétendants, futurs rois consorts, bons à servir de moteur procréant. Soit. Mais au terme de leur formation, les filles se retrouveront lors d’une cérémonie suprême, déclenchant les hostilités : Beltane, un ensemble de festivités marquant le début de la chasse.

Les trois postulantes — pas nécessairement parce qu’elles ont choisi d’accéder au titre — auront une année pour éliminer les deux concurrentes. En attendant, tout le monde affûte ses armes, les alliances et manigances politiques ourdissent leurs ruses. Et au milieu de ce marasme, trois jeunes filles se lamentent du sort qu’on leur a réservé.

Non, définitivement, personne ne voudrait la place de reine…

Mourir ou tuer ?

Présenté comme un Game of Thrones girly, Three Dark Crowns n’a pas la prétention à la violence que déploie avec un sourire malicieux et un plaisir non dissimulé George RR Martin. Car il s’agit moins d’une quête de bataille, d’assassinats et de ruses, que d’un profond mal-être d’adolescentes. De fait, il y a dans ce livre quelque chose de plus connecté à l’oppression que l’on perçoit dans La servante écarlate, vis-à-vis des femmes.

Mais avec quelque chose de plus insidieux : ce sont des femmes, qui imposent à ces trois adolescentes, de perpétuer des traditions au pire, barbares, au mieux fratricides — du moins soricides. Et là réside la plus grande violence : être éduquée avec la perspective qu’à son 16e anniversaire, l’inéluctable se présentera. Tuer, ou être tuée, par celles qui se sont fait bourrer le crâne par les mêmes âneries.

Problème : cette année, ni Katharin, ni Mirabella, ni Arsinoë ne semblent dans le mood. Sauf que la violence sociale ne leur épargne rien : Katharin doit apprendre à maîtriser les poisons, et pour cela détruire son propre corps, le mithridatiser afin qu’il devienne insensible. Au détriment de sa croissance, de son épanouissement.

Arsinoë attend désespérément l’animal qui lui sera lié, le familier avec lequel elle entretiendra une connexion privilégiée. Mais rien ne vient, provoquant une attente constante, une frustration quotidienne. Toutes deux seraient-elles trop faibles ? Leurs dons trop médiocres ?

Mirabella, elle, contrôle les éléments — même si elle patauge un peu avec l’eau. Elle est la plus puissante depuis des dizaines d’années et joue avec ses pouvoirs. Mais l’idée de tuer et d’infliger la mort la terrifie, la révolte. La révulse.

Kendare Blake offre avec ce premier volume une mise en situation au rythme classique : des chapitres alternant les récits de chaque sœur. Trois points de vue, trois univers, mais un dénominateur commun : l’angoisse de la responsabilité qui pèse et du crime que la société leur imposera. Les doses d’émotions, de clins d’œil, de sensations fortes, sont suffisamment bien maîtrisées pour donner à l’ensemble un flux narratif qui emporte.

Et si la perspective du pire se profile, la trilogie démarre sur cette tension entre asservissement et émancipation, l’asphyxie que provoque l’héritage de la dynastie royale et le sentiment d’injustice que chacune éprouve à l’idée de ces meurtres à perpétrer.