Three Dark Crowns, Kendare Blake imagine le Game of Thrones au féminin

À chaque génération sur l'île de Fennbirn, une série de triplées voit le jour : trois reines, toutes héritières égales de la couronne et chacune détentrice d'une magie convoitée.

Mirabella est une élémentaire féroce, capable d'allumer des flammes affamées ou des tempêtes vicieuses en claquant des doigts.

Katharine est une empoisonneuse, capable d'ingérer les poisons les plus mortels sans avoir le moindre mal de ventre.

Arsinoe, une naturaliste, a la capacité, dit-on, de faire fleurir la rose la plus rouge et de contrôler les lions les plus féroces.

Mais être couronnée reine n'est pas seulement une question de naissance royale. Chaque sœur doit se battre pour cela. Et ce n'est pas seulement un jeu où il faut gagner ou perdre... c'est une question de vie ou de mort. La nuit où les sœurs atteignent leurs 16 ans, la bataille commence.

La dernière reine à demeurer debout obtiendra la couronne.

Les premières pages sont à découvrir en avant-première :

Kendare Blake est l’autrice de la série Three Dark Crowns, qui s’est classée n° 1 des best-sellers du New York Times. Elle est également l’autrice de Anna Dressed in Blood, finaliste des Cybils Awards, Girl of Nightmares, Antigoddess, Mortal Gods et Ungodly.

Ses livres, traduits dans plus de vingt langues, ont figuré sur de nombreuses listes des best-of de l’année et ont reçu de nombreux prix. Kendare vit et écrit à Gig Harbor, Washington, USA.