Sur un vélo cargo, un auteur à la rencontre des habitants

La thématique « Nous ! », choisie par l’équipe du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis pour sa 37e édition, programmée du 1er au 6 décembre 2021, vient célébrer, à travers la littérature jeunesse, le collectif l’esprit d’équipe, et proposera une réflexion sur la manière dont le groupe se constitue. Ce choix, dans un moment où le rapport au commun a été fragilisé, et la relation à l'autre malmenée de multiples manières, permet d’interroger notre rapport à l'autre et la façon de faire ensemble.