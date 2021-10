Jacques Schiffrin, ou l’édition hissée au rang des beaux-arts

« C’est véritablement le temps d’Electre. (...) Prenez Huis-clos (de Sartre), l’enfer c’est l’absence de charité (...) et il se trouve que c’est aussi l’absence de liberté ». Extrait d’une lettre de l’écrivaine Rachel Bespaloff à Jacques Schiffrin.

L’aventure de la Pléiade, devenue le Panthéon de la littérature, a d’abord été celle d’une volonté : offrir des éditions de luxe à des prix abordables. Ce désir fut porté par un homme : Jacques Schiffrin. Amos Reichman nous propose sa biographie : de ses plus grands succès à ses revers les plus durs, et à travers sa vie, nous présente le monde de l’édition de la première partie du XXe, avec ses grands écrivains et ses petites tractations.

Au commencement...

Né à Bakou, dans l’Empire russe, aujourd’hui capitale de l’Azerbaïdjan, Jacques Schiffrin est le quatrième d’une famille aisée de 9 enfants. Jeune, il quitte l’Empire pour poursuivre ses études en Suisse. La Révolution russe éclate, et comme Stravinsky, ne rentrera pas. Il s’arrête ensuite en Italie pour devenir assistant de Bernard Berenson, grand historien de l’art. Au début des années 20, à bientôt 30 ans, il quitte l’Italie et s’installe en France.

À Paris, il lance un projet de maison d’édition, sous le parrainage des sept grands poètes français de la Renaissance, mais également d’un groupement d’étoiles situées à 444 années-lumière dans la constellation du Taureau, La Pléiade.

D’abord, il y a les grands auteurs russes. Dostoïevski, Gogol, Pouchkine, Tolstoï. Déjà, André Gide est présent, comme le grand traducteur Boris de Schloezer. Les Russes sont à la mode à l’époque des ballets de Serge de Diaghilev. Entouré d’amis eux-mêmes exilés, Jacques Schiffrin offre ces premières éditions : déjà objets d’art. La littérature française entre en 1926 à travers une nouvelle collection, et c’est en 1931 que la Pléiade telle que nous la connaissons aujourd’hui naît avec la « Bibliothèque de la Pléiade ». La maison s’est professionnalisée depuis deux ans.

Le format et les principes sont entièrement nouveaux, « un prodige d’imprimerie » qui n’a jamais été démenti. La première Pléiade est consacrée à Baudelaire, le premier étranger à entrer dans la collection est Edgar Allan Poe. Un auteur, du papier bible, une reliure dorée, un important appareil critique.

L'aventure américaine

Le succès est critique et se retrouve dans les ventes, mais l’édition est un univers difficile où l’intransigeance rapporte peu : en 1933, la collection de la Pléiade est vendue à Gaston Gallimard. Celui-là même qui, en 1919, transforma les éditions de la Nouvelle Revue Française en Librairie Gallimard avec le succès que l’on connaît. Gide réclame la paternité de ce rapprochement dans son Journal, et le père de la Pléiade reste à la tête de la nouvelle collection passée sous pavillon Gallimard.

7 ans plus tard, Jacques Schiffrin est remercié, et les juifs sont virés du monde de l’édition français. Il quitte la France sous les insultes antisémites des dockers marseillais et après d’énormes difficultés, monte à bord du Ciudad de Sevilla avec femme et enfant direction New York, on est le 1er août 1941. Quand il accoste le 20 août, au même moment, 4000 juifs sont arrêtés et internés à Drancy.

Aux États-Unis, Jacques Schiffrin renoue avec l’édition en essayant de se faire une place parmi les éditeurs en langue française de New York. En 1943, il crée Jacques Schiffrin and Co. Une aventure sans moyen et sans entregent qui débouchera tout de même sur l’édition des Interviews imaginaires d’André Gide.

La véritable et dernière grande aventure de Jacques Schiffrin sera Pantheon Book, où il s’occupera de la collection française. Une édition pour le continent américain et par-delà, où il éditera notamment l’Armée des Ombres de Joseph Kessel. Il a été un pionnier de la mondialisation de l’édition. Mais il est en même temps dépassé. Il aurait pu revenir à Paris après la guerre, et quand il y pensera, ce sera trop tard. Sartre et Camus dominent déjà. Il meurt apatride, comme il l’a finalement toujours été, hormis ce vaste monde des grands écrivains qui sont tous cosmopolites, au sens goethéen du terme, et frères d’oreilles.

Figure de dandy passionné

Une biographie passionnante, jamais emphatique, précise, qui nous présente ce monde de l’édition de la première partie du XXe siècle : l’espagnol Gustavo Gili fondateur des éditions GG, Henri Filipacchi déjà présent jeune dans les années 20 aux côtés de Schiffrin et père de Daniel, ou encore l’allemand Kurt Wolff avec qui l’éditeur lancera l’aventure Pantheon Books. La figure physique de Schiffrin nous est montrée dans des photos et la figure morale lui ressemble, comme toujours. Les pommettes osseuses, efflanqué, nerveux, énergique, rigoureux, travailleur, et abattu.

Jacques Schiffrin, c’est avant tout une photographie de l’édition vécue comme une passion au service de la littérature la plus élevée. La nécessité de vivre l’édition avant tout comme une expérience morale et esthétique.

Amos Reichman nous offre ici une belle biographie. Schiffrin fait partie du voyage avec Gide en Russie, et le récit qu’en fait l’auteur est savoureux. La description des manœuvres de l’éditeur pour pouvoir quitter l’Europe et rejoindre l’Amérique est un autre morceau de bravoure. Amos Reichman ne s’appesantit pas. Ça avance rapidement sans sacrifier à la précision. Une biographie à lire.