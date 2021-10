Vertèbres : ne pas confondre philanthropie et lycanthropie 

Il était une fois, comme disait l’autre, une commune de France, sise dans les Landes, proches d’un lac et dont le nom reflète la position géographique : vieille embouchure. On y trouve des habitats un peu austères, où logent les touristes venus de Gironde ou de Pau. Si, si, j’en connais.

Vieux-Boucau, avril 1997 : Sasha, Jojo et Brahim forment la Team des Rejetés, mais comme nous sommes dans une ère pré-internet, ce sont avant tout des gamins d’une douzaine d’années. Au détour d’une vilaine rencontre — une femme à barbe… — Jojo sera kidnappé. Et peu familier avec les classiques du genre, ne reviendra qu’une grosse semaine plus tard. Terriblement amaigri, et taciturne, voire muet. Sa mère, Marylou, l’avait gavé, dorloté, asservi même, dans une relation filiale où l’enfant dépendait de sa génitrice. Mais la progéniture qui lui revient ne ressemble plus au petit monstre qu’elle avait bichonné. D’ailleurs, une vertèbre surnuméraire lui a poussé au bas du dos…

Connaissez-vous la malédiction de Lycaon, ce roi grec (Arcadie) changé en loup par Zeus, pour avoir fait manger de la chair humaine au dieu des dieux, grimé en mendiant ? Un festin terrible, qui posa les bases de cette légendaire créature, mi-homme, mi-loup : le loup-garou.

Évidemment, la couverture de Vertèbres ne laisse guère de place au doute, ces figures sorties de films d’horreur du siècle passé donnent le ton. Mais la teinte hémoglobineuse masque habilement d’autres réflexions, nettement plus intéressantes – la transition de l’adolescence à la sexualité adulte, certes, les liens familiaux destructeurs… Et à ce titre, Marylou mérite la palme de la créature broyée par l’existence, bourrée de bonnes intentions, mais dont l’existence fut dévouée à broyer à son tour.

Manger, ou être mangé… triste alternative. Mais le goût pour l'humaine rapproche bel et bien le philanthrope et le lycanthrope.

Ce qui fascine le plus, pour le lecteur de Stephen King que je fus, c’est cette ambiance admirablement retranscrite d’un temps d’avant les portables, entre innocence sans connexion et cruauté familiale. Un monde que les moins de 20 ans n’ont pas connu, que les 40 et plus revisitent avec de puissants battements de cœur. Malgré ce qu’annonce l’éditeur, on est tout de même loin de Stranger Things : c’est ici le nerf des années 90 finissantes qui vrombit, un monde qui plus est isolé, dans cette pauvre ville de Vieux-Boucau.

Comment ne pas savourer ce choix, où dans les années 70, surgit un lac artificiel, doublé d’un complexe touristique — qui font à peu près tout de l’histoire de la commune. La petite station balnéaire landaise, changée en terrifiant repère à prédateurs, prend soudainement pour qui l’a traversée un tout autre visage.

Magnifique. Délicieux. Saignant, voire cru à tous niveaux, ce roman mérite une place de choix dans une bibliothèque qui se respecte. Le récit se construit autour des confessions que Sasha — petite fille qui veut être un garçon — fait à son journal intime et les dialogues schizophréniques de Marylou, en proie à un démoniaque Jiminy Cricket. Délectable : sordide souvent, bluffant tout autant.

Quant à savoir pourquoi s’effectue le lien entre Musset et ce texte ? Qui a déjà imaginé un loup-garou, dans une humble posture, déchargeant ses flancs lourds dans l’urne prévue à cet effet ? L’image a quelque chose de grotesque, et sublime…