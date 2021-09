David Diop : Féérie pour cette fois-ci

La Porte du voyage sans retour, c’est le surnom que l’on a donné à l’île de Gorée, dernière escale pour les Africains raflés avant de rejoindre les Amériques les chaînes au poing et au pied, pour ne plus revenir. En 1750, Michel Adanson, jeune scientifique et botaniste de 23 ans, débarque dans une concession française pour étudier la flore du Sénégal. Son projet : réaliser une encyclopédie universelle du vivant en 120 tomes. Le projet d’une vie.

Le roman débute comme une œuvre classique du XVIIIe siècle. C’est un Michel Adanson en fin de vie que l’on découvre, toujours à ces études. De ce travail de fourmi, il en aura exclu sa fille, Aglaé. Cette dernière, à l’occasion d’un aménagement de son jardin en grand jardin botanique dans le château offert par son beau-père, renoue le contact avec son vieux père autour de la passion de l’encyclopédiste. À la mort de ce dernier, elle découvre un tiroir secret dans lequel se trouve le journal intime du vieil homme. Il y révèle son secret : une aventure qui changea sa vie à jamais. Le roman bascule alors dans le récit intime.

Un mystère : une jeune femme, Maram, disparue en forêt trois ans auparavant, considérés comme morte ou vendus aux esclavagistes, et dont la rumeur dit qu’elle est revenue. Fasciné par ce récit de légende, Michel Adanson, avec un fils de roi, Ndiak, et plusieurs hommes, décide de partir à la quête de cette femme à peau de serpent. Elle est l’âme du naturaliste comme Eurydice celle d’Orphée. Un périple africain et l’occasion de rencontrer le Sénégal profond et intime : ses royaumes, ses principes, sa magie antique, sa violence sans malignité.

Un récit où l’auteur s’évertue à retrouver la fraîcheur du regard des Européens de cette époque sur des mondes à découvrir. Le siècle de Diderot, Rousseau, Voltaire : de Zadig, Candide, Le supplément au voyage de Bougainville, le discours sur les sciences et les arts, le discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes... Des regards portés sur leur époque, souvent avec espièglerie. Ce roman est également un conte. Son message est celui, en creux, de Michel Adanson à sa fille : ne juge pas l’autre, ne méprise pas l’autre, soit curieux de l’altérité. Un roman de transmission entre un père et une fille.

Avec ses activités d’écrivain, David Diop poursuit une carrière d’enseignant-chercheur, et c’est dans ce cadre qu’il travaille depuis une quinzaine d’années sur la représentation européenne de l’Afrique. S’il a choisi de s’appuyer sur le personnage historique de Michel Adanson, c’est pour l’originalité de son regard à son époque. Il s’applique à apprendre le wolof, mange la nourriture africaine, respecte son sujet, et s’attelle à éprouver ce dont il va parler.

Un choix de personnage qui s’éloigne de ce que l’on imagine au sujet d’un homme du XVIIIe siècle. David Diop n’a également pas souhaité pasticher la voix du XVIIIe siècle dans la langue d’Adanson, tout en ne sacrifiant pas le registre soutenu de cette époque. Un siècle où la langue est sublime. Peu importe, Adanson n’est ici qu’un passeur : le regard extérieur sur un monde plein de beauté et de fureur, comme le jeune intellectuel dans Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis. Michel Adanson, naturaliste français d’une époque de bascule, lui qui décède en 1806, rencontre la magie africaine. Un thème traité sans aucune ironie. Avec un respect que l’on trouve peu dans la littérature française.

Un serpent, le rab de Maram : le Daïmon chez les Grecs, l’Ange gardien du christianisme où, pour le monothéisme, la terre a été repoussée vers le mal.

Néanmoins, ce roman est beaucoup plus « classique » que Frères d’Âmes : beaucoup plus maîtrisé, plus attendu, plus édifiant. Le procédé montre également quelques limites. Dans le récit raconté par le botaniste, une partie est consacrée au récit de Maram. Un récit dans un récit qui affaiblit la crédibilité du roman. L’auteur s’en sort par cette pirouette exprimée par son personnage : « Plus j’écris, plus je me sens écrivain ».

Le regard porté sur l’esclavage est subtil et ramené à hauteur d’époque. Des sociétés hiérarchisées, qu’elles soient africaines ou françaises, dépeintes avec justesse et force. David Diop nous montre une époque précoloniale : les Français et les Européens en général, ne maîtrisent pas ses territoires d’Afrique. Ils y ouvrent des comptoirs, obtiennent des concessions.

Un roman du plaisir d’écrire, de la sagesse, de l’érudition, de la connaissance : un regard vert de botaniste.