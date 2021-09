Unis dans la traduction : Journée mondiale de la traduction

Cette année, la Société française des traducteurs (SFT) fêtera la JMT du 24 septembre au 12 octobre en organisant plusieurs évènements en France, en chair et en os ou à distance, à travers ses délégations régionales et avec le concours de ses partenaires.

En 2021, la Fédération internationale des traducteurs (FIT) a choisi pour thème de la Journée mondiale de la traduction, le 30 septembre : « Unis dans la traduction », tout un symbole après plus d’un an d’éloignement en raison de la pandémie de Covid-19. La Société française des traducteurs (SFT) décline cette campagne partout en France à travers ses très dynamiques délégations régionales et avec le concours de ses partenaires, dont l’Association française des formations universitaires aux métiers de la traduction (AFFUM T).

Se voir, se retrouver, se remotiver. À partir du 24 septembre et jusqu’au 12 octobre, du nord au sud, d’est en ouest, 13 délégations accueilleront les professionnels des métiers de la traduction et de l’interprétation, des étudiants, des enseignants, leurs familles. Tables rondes, visites guidées, Traduels, sortie nature et atelier pour toute la famille : les évènements 2021 s’annoncent sous le signe de la convivialité et de la réflexion, pour aller de l’avant.

Une visioconférence, un jeu de piste, ouverts au public, et une conférence-débat retransmise en direct

La délégation Île-de-France prépare une visioconférence au format inédit, avec 4 TRADTalks et 2 Traduels. Quant à la JMT nationale, organisée au Mans en deux temps les 25 septembre et 7 octobre, elle débutera par un jeu de piste : « Maïnos à la conquête du monde ! ». Une conférence-débat aura lieu le 7 octobre au Mans et sera retransmise en direct.

« Nos délégations régionales, formées de bénévoles que la pandémie n’a pas forcément épargnés, retroussent leurs manches pour resserrer les liens, remotiver les troupes et regarder vers l’avant. Leur rôle sur le terrain est fondamental pour notre grande communauté professionnelle. Vivement la JMT » Sabine Deutsch, secrétaire générale de la Société française des traducteurs

Le programme est disponible ci-dessous :

Crédit photo : Romain Vignes/ Unsplash