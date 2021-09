Juliana Léveillé-Trudel, Catherine Meurisse et Coralie Bickford-Smith : Books By Women

Juliana Léveillé-Trudel — Nirliit

Nirliit, ou « oie » en inuktitut, ça raconte l’histoire d’une jeune femme du Sud qui, comme les oies, fait souvent le voyage jusqu’à Salluit et parle à Éva, son amie du Nord disparue. Elle lui raconte sa vie, la vie des femmes inuites, la vie de son fils et la vie dans le Grand Nord. Un premier roman touchant à l’écriture envoûtante, qui nous dit que l’amitié ne s’arrête jamais vraiment, que la vie continue, même dans les moments difficiles. Un de mes coups de cœur de la rentrée, aux éditions de La Peuplade.

Catherine Meurisse — Les grands espaces

Deux ans et demi après La Légèreté, Catherine Meurisse revient à l’autobiographie avec Les grands espaces, publiée aux éditions Dargaud. Ici, elle nous raconte son enfance à la campagne dans les grands espaces ruraux, et surtout les grands espaces que permettent l’imagination et la liberté. Une belle ode à l’enfance et à la campagne, racontée avec beaucoup d’humour.

Coralie Bickford-Smith — Le ver et l’oiseau

(à partir de 4 ans, trad. Marie Ollier) Deuxième titre de Coralie Bickford-Smith chez Gallimard Jeunesse. On avait beaucoup parlé du Renard et l’étoile paru l’année dernière, on parlera donc beaucoup du Ver et l’oiseau, un nouvel opus tout aussi poétique, dans lequel on suit un ver de terre pressé de découvrir le monde ainsi qu’un oiseau, lui rêvant de tranquillité. Un graphisme enchanteur et un texte merveilleux pour cet album très doux.