Fin de l'aventure pour la newsletter Books By Women

Partenaire de cette newsletter depuis près de trois ans, ActuaLitté avait eu à cœur de diffuser et partager les chroniques que proposaient Elsa, sa créatrice, rejointe par la suite par Elura. Les archives demeureront à ce titre accessibles sans limites de durée, à cette adresse.

« J’ai cherché des moyens de changer la formule, de rendre le tout plus dynamique, j’ai cherché à renouveler la forme, le fond, et même si le résultat paraissait fade et faiblard à chaque fois (finalement il ne s’agit que de 2-3 critiques de livres), le tout formait un ensemble chronophage comme je n’aurais jamais imaginé », indique Elsa dans un dernier message.

Alors oui, Books By Women prend fin, d’autant que toutes deux ont depuis quelques mois un autre projet : la librairie Un livre à soi, ouverte sur la commune de Longjumeau.

« J’ai eu des périodes de pannes de lecture intenses, ma vie personnelle a été chamboulée drastiquement, ma santé mentale décline de jour en jour, la plateforme devenue payante, tout ceci couplé au projet professionnel de ma vie (de notre vie même, avec Elura), font que ce petit bébé né en 2017 est passé trop de fois au second plan et ne devenait plus qu’une épine dans ma tête, quelque chose qui à intervalles réguliers venait toquer à la porte et est devenu avec le temps une charge que je ne peux plus assumer », poursuit-elle.

Un crève-cœur que d’abandonner le projet, mais une aventure qui aura « permis de rencontrer énormément de gens, des métiers du livre ou non, et voir ce projet, surtout à ses débuts, apparaître dans des recommandations de magazines, de webzines, de podcasts, d’articles m’a toujours surprise et chaque fois énormément touchée ».

Les comptes réseaux sociaux demeureront actifs, pour l’instant… « Merci merci merci à toutes les personnes qui se sont abonnées il y a 4 ans ou 2 mois, merci d’avoir montré la nécessité d’équilibrer la balance. »