Pauline Delabroy-Allard, Marianna Coppo, Kabi Nagata : Books By Women, les archives

Pauline Delabroy-Allard - Ça raconte Sarah

Difficile d'être passé.e à côté de ce roman de la rentrée littéraire 2018. Un premier roman paru aux Éditions de Minuit, ça intrigue, ça dénote un peu même, ça fait l'ouvrir en hâte et se plonger dedans. Et oh que oui on plonge dedans. L'histoire est en apparence assez simple : deux femmes se rencontrent, tombent amoureuses l'une de l'autre.

Ça raconte Sarah nous parle de cette passion amoureuse, cette passion qui dévore, qui fait plus de mal que de bien. Si l'histoire paraît simple sur le papier, le tout est servi par une écriture magistrale, 188 pages maîtrisées et d'une maturité folle. On en parle beaucoup et à raison, Pauline Delabroy-Allard fait partie de ces nouvelles autrices dont on retient le nom et que l'on va suivre avec attention.

Kabi Nagata - Solitude d'un autre genre

Enfin traduite en français chez Pika Graphic, cette autobiographie de Kabi Nagata, parue en premiers lieux sur les internets. À 28 ans, l'autrice est sur le point d'avoir sa première expérience sexuelle avec une prostituée lesbienne.

Pour savoir comment elle en est arrivée là, elle revient sur les dix dernières années de sa vie. Un récit vraiment difficile à lire, qui aborde cependant beaucoup de problèmes liés aux débuts de l'adultat et qui a beaucoup résonné en moi à la lecture.

Marianna Coppo - Une histoire très en retard

(à partir de 3 ans)

Une page blanche se remplit rapidement de nombreux personnages colorés. Persuadés d'être dans un livre, ils attendent patiemment que l'histoire débute. Sauf un petit lapin qui préfère dessiner sur la page de gauche, faisant apparaître une histoire bien à lui qui prend vie petit à petit.

Un très bel album de l'autrice de Petra, qui joue sur l'imagination de l'enfant, en plus d'être vraiment très très mignon. Je n'ai malheureusement pas trouvé de belles pages intérieures à vous montrer, vous serez obligé.e.s de vous déplacer en librairie pour le feuilleter !

