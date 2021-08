Capital Crimes : les romans policiers de Margaret Truman à la télévision

Née à Independence (Missouri) en 1924, Mary Margaret Truman-Daniel était une chanteuse américaine avant de devenir une autrice à succès. En tant que fille unique de Harry S. Truman — qui fut le 33e président des États-Unis —, elle écrivit la biographie intégrale de son père, plus tard acclamée par la critique. Elle fut principalement reconnue pour sa série de romans policiers, Capital Crimes, publiée de 1980 à 2011, dont les romans se déroulent pour la plupart à Washington D.C.

Capital Crimes: Murder in the White House, le premier de cette longue série, a été publié pour la première fois en 1980. Plus de 10 millions d'exemplaires de ses livres ont été vendus depuis, dont 15 best-sellers sur la liste du New York Times.

Résumé de l’éditeur :

Enquêtant sur la mort par strangulation du secrétaire d'État dans la chambre Lincoln, l'avocat de la Maison-Blanche Ron Fairbanks apprend que le secrétaire était un coureur de jupons ayant des liens avec une call-girl et trouve des preuves de liens secrets avec des hommes d'affaires internationaux. Fairbanks découvre que seuls quelques initiés haut placés ont eu accès à la chambre Lincoln ce soir fatidique. Et l'un d'eux était le président...

Après la mort de Truman en 2008, la série s'est poursuivie sous la supervision de l'auteur Jon Land, qui a prêté sa plume pour les deux derniers romans, dont Murder on the Metro (2021) et le dernier à paraître en 2022, Murder at the CDC, édités par Forge Books. Aucune œuvre de Truman n'a pour l'instant été traduite en français.

« Avec les intrigues passionnantes et engageantes et l'écriture incroyable… et avec des titres explicites comme Murder at the CDC et Murder at the FBI ou Capitol Hill, vous pouvez facilement comprendre pourquoi le timing est si parfait pour cette série télévisée », a déclaré Magnani.

Pour l’instant, pas de précision concernant un choix précis de plateforme de diffusion, de chaîne télévisée ou de plateforme de streaming. Enfin, ce projet d’adaptation n’a aucune date de diffusion pour l’heure.

via Deadline

Crédits photo : Noske, J.D. / Anefo, CC BY-SA 3.0 nl