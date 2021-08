Giulia Caminito : des femmes dans une société en ébullition

Mais Luigi n’avait pas vraiment la fibre boulangère et son commerce, comme sa famille, périclitait inexorablement. On aurait pu croire qu’une sorte de malheur s’acharnait sur sa descendance : accident mortel pour Antonio alors qu’il était sur le point de devenir un homme et de prendre la suite à la boulangerie, maladie fatale pour Adélaïde… Quand ils survivaient, ils étaient malingres comme Nicola. Ou bien exaltés comme Lupo qui, en cela, ressemblait bien à son grand-père. Sans parler de Nella qui avait dû entrer au couvent sans que les raisons en soient très claires.

Quant à sa femme, Violante, peut-être malmenée dans son corps par trop de grossesses, d’accouchements et de malheurs, elle perdait lentement la vue en même temps que la raison.

Face à la démission de leur père, c’est Lupo qui avait pris, vis-à-vis de Nicola, la place devenue libre de protecteur et, s’acharnant sur des petits boulots – tout sauf la boulangerie – assumait la charge de Nicola dont il payait les études. Seule occupation susceptible de ne pas épuiser les maigres forces de ce jeune frère qui, en retour, lui faisait la lecture des tracts dont, avec des délégués de la ville, Lupo faisait la distribution et la promotion auprès des paysans, étranglés par les propriétaires terriens pour lesquels ils travaillaient la terre dont, au bout du compte, ils ne retiraient que de quoi ne pas mourir de faim.

In nomine patris...

À Serra de’ Conti, depuis très longtemps, le monastère de nonnes faisait partie du paysage : des religieuses vouées à la prière et au silence, menée d’une main ferme par l’abbesse, sœur Clara, quasi seule au contact des villageois venant chercher, auprès de ces épouses de Dieu, un peu de réconfort même si, en ces temps-là, « l’Italie ne voyait plus d’un bon œil les ordres religieux ».

Sœur Clara, la Moretta, était originaire des fins fonds de l’Afrique où elle avait été razziée avec son frère. Séparée, vendue plusieurs fois, elle avait finalement été achetée, avec un nombre important d’autres fillettes menées en esclavage, par le Père Celestino qui l’avait confiée au monastère où, un jour, ses consœurs l’avaient élue abbesse !

Elle veillait maintenant aux soins et aux ressources du monastère, dont les biens avaient progressivement été confisqués, vendant l’agilité des mains des sœurs en travaux de couture et surveillant les cultures potagères à la source de leur alimentation. Et veillait aussi sur toutes ces sœurs parmi lesquelles il y avait Nella, la fille Luigi, résignée et porteuse d’une lourde révolte.

Sœur Clara n’était pas seulement une guide pour leurs âmes, elle était un rempart jusques et y compris face à Don Agostino, le curé du village, et même l’évêque d’Ancône !

Sur fond de bouleversements politiques dans l’Italie du tout début du 20e siècle puis l’entrée de plain-pied dans la Grande Guerre, Giulia Caminito nous invite dans un roman passionnant, dramatique et un peu autobiographique qui mêle avec bonheur le roman, l’histoire et l’Histoire.

Dans les quelques pages de « Notes de l’Auteure » qui closent la lecture de cet ouvrage, celle-ci précise, en effet, que la matière première de son roman, dans ce petit village bien réel de Serra de’ Conti, provient d’une part des rares informations recueillies à propos de son arrière-grand-père, anarchiste notoire, qu’elle a réincarné dans son personnage de Giuseppe et, d’autre part, de la « vie incroyable de Zeina Alif », petite fille arrachée à son Soudan natal et élue abbesse avant de devenir une icône locale dont l’histoire véridique est présentée dans un Musée, créé dans l’ancien monastère, tant elle a marqué le subconscient collectif.

Bella 'sta famiglia mia

Peut-être sont-ce, en partie, ces références à l’Histoire et à l’histoire (de sa famille) qui donnent une résonance toute particulière à ce récit très fort, très puissant qu’elle déroule avec une maestria consommée (alors que ce n’est jamais que son deuxième roman) qui prend son lecteur dès les premières pages et le maintien en haleine jusqu’à la dernière.

Tous ses personnages sont magnifiques, même Luigi dans sa résignation et son abandon face à la vie et à ses coups de boutoir, même Violante dans son enfermement dans sa douleur de mère éplorée et sa cécité, même Don Agostino dans sa lâcheté et sa veulerie face à l’évêque. Tous ! Aucun n’échappe à la profondeur de caractère que l’auteure dessine pour eux, au fil des pages, avec précision, avec minutie.

Tous sont mêlés à l’histoire et à l’Histoire : ils en découlent, ils s’y fondent, ils sont plus vrais que nature, avec leurs qualités et leurs défauts. Tous sont des personnages de roman, tous débordent de vie et de réalisme. La trame du récit, elle, s’insère dans la réalité avec une force peu commune tout en conservant cette part de fiction qui pourrait bien être encore plus réelle que la réalité !

La place des femmes, dans cette société en ébullition, n’est pas la moindre des revendications de l’auteure qui ne laisse planer aucun doute quant à son appréciation des différentes situations que chacune doit supporter, qu’elle soit fille, mère ou même nonne face à un père, un mari ou même un évêque !

Dans cette Italie profondément marquée par la religion et qui, pourtant, confisque les biens de l’Église à tout-va, on ressent encore violemment le pouvoir de cette dernière sur les âmes pieuses qui savent cependant bien reconnaître la générosité et l’abnégation au profit des plus faibles, loin des ors, de l’ostentation et des manigances.

Giulia Caminito s’est servie de son livre pour aborder bien des sujets très sérieux et très forts qu’elle développe avec acuité et finesse, rendant son roman fascinant et passionnant.

Nul doute que vous éprouverez autant que moi l’immense plaisir que procure cette lecture.