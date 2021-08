Le Cul de Poule : un podcast pour cuisiner vegan, les mains libres

Quand un certain Michel Sarran s’amusera à revisiter des recettes publiées sur Marmiton.org, pour les besoins d’une nouvelle collection, d’autres se lancent dans l’aventure audio. Comment ne pas se lécher les babines en découvrant les recettes déjà disponibles ? Cookies, houmous, ou couscous, il y en a pour tous les goûts. Des recettes de saison, saines et gourmandes et, en prime, réalisables en 30 minutes – ni plus, ni moins.

Chaque semaine, ce podcast invite à découvrir une nouvelle recette à écouter pour cuisiner les mains libres. Dans chaque recette, la cheffe prodigue des conseils, mais aussi les meilleures astuces pour couper les légumes, saisir la viande, cuire à la perfection une fournée de cookies… Le tout, en cuisinant aux côtés des auditeurs – de quoi faire chauffer les fourneaux en bonne compagnie.

Le podcast, proposé par Clap, est d’ores et déjà disponible gratuitement sur des plateformes d’écoute telles que : Apple podcast, Spotify, Google podcast, et Anchor. Clap, mené par Héloïse Pierre et Hélène Briand, est à l’origine de podcasts tels que Mamie dans les Orties, puis Envolées Contées. En 2021 , c’est à présent au tour du Cul de Poule de voir le jour – en référence au récipient en inox, bien entendu..

Or, pour couronner l'aventure, les deux femmes proposent, en autoédition, leurs propres livres de recettes vegan, en version numérique – autour de 9 €.