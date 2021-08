Sur Arte, L’aventure des manuscrits, histoire de grands classiques de la littérature

Le retour du duo improbable entre un ange, adepte du bon goût et marchand de livres rares, et un démon à la vie décadente, vient d’être annoncé. Un retour surprenant, puisque le roman dont est issue l’adaptation en série par Amazon, écrit par Neil Gaiman et Terry Pratchett, ne présupposait pas de suite. Aux amoureux de Good Omens, tenez-vous prêts !