Gaëlle Josse : Ce matin-là, renouer avec les rêves de l'enfance

Banquière, Clara travaille sur l’octroi de crédits à des particuliers : devant son bureau, défile parfois la misère du monde, les projets d’avenir qui se heurteront aux refus des fichiers Excel et des taux d’endettement. Par ces leviers économiques, elle décide des destins – une Moire bancaire, filant, tissant ou découpant le fil des existences.

Elle a pourtant tout de la fille normale, même un mec — Thomas — dont elle apprécie la compagnie à défaut de l’aimer réellement. Son métier prend beaucoup de place. Ou bien lui en accorde-t-elle beaucoup. D’ailleurs, quand Thomas lui propose d’emménager ensemble, elle refuse : une promotion approche, elle doit prendre ses marques. On verra après. Si après à un sens.

Puis arrive ce matin. Départ pour le boulot : la voiture tombe en carafe. Impossible de démarrer, de partir, de bouger. Tétanie, tremblements, larmes : une crise se profile, qui couvait depuis des mois. Ce matin-là, pas plus que les prochains, elle ne retrouvera son bureau.

Le médecin traitant confirme le diagnostic : burn-out. Il lui faut du repos, une ordonnance de médicaments qu’elle ne prendra pas et une liste de psys à consulter. La réalité devient effrayante pour Clara : refusant son état, elle se laisse dépérir. Plus de courses ni de sorties, elle ne mange que peu, voire pas, ment à ses parents sur son état, ne retourne plus les appels de son frère.

Il faudra un déjeuner avec des collègues pour enclencher le déclic : elle n’y retournera jamais, elle le mesure soudainement. La pression de l’exigence, la constante performance, et ces nouvelles responsabilités promises induisant de sanctionner les subordonnés. Tout ce dont elle ne veut plus. Alors surgit Cécile, sa plus ancienne amie, la copine de toujours : mariée à un agriculteur, elle a deux enfants, un chien. Et propose à Clara de la rejoindre, de quitter cet appartement avec vue sur un parking.

La fuite à Varennes

Clara et Cécile. Enfants pétries de rêves, les voici face aux adultes qu’elles sont devenues. D’ailleurs, l’agricultrice, derrière cette vie idéale, annonce qu’ils sont criblés de dettes, que la labellisation bio tant attendue prendra des années, avec des coûts… que les récoltes ont été mauvaises. Et le chien qui vient de mourir. Une existence écrasante, mais rivée à une famille. Au moins Clara est seule, sans attache : à même de partir à la reconquête de son rêve de toujours. Avec lequel elle va donc renouer.

Un roman qui s’ouvre sur l’admission du père de Clara à l’hôpital – AVC, crise cardiaque ? – qu’elle doit prendre en charge. Sa mère ne peut plus se déplacer. Et douze ans plus tard, Clara impuissante devant cette voiture en panne : le parallèle, sans finesse ouvre pourtant la voie à bien plus qu’un simple livre sur le burn-out.

Ce matin-là parle des choix qui conduisent notre existence, ceux que l’on croit être les bons, et se révèlent dans le temps néfastes. Or, s’il est possible de changer, encore doit-on accepter la douloureuse remise en question. Le courage nécessaire pour s’avouer la vérité… certes, je n’ai pas accompli mes rêves, mais je ne les ai pas non plus reniés.

D’ailleurs, le burn-out, ici dédramatisé, devient moins sujet du livre que le danger d’accepter le chemin qui y mène : de se caler dans l’ornière pour prendre le mur, inéluctablement.

Interrogeant notre relation au travail — cette torture qui nous prive de temps pour le reste, tout en apportant l’argent pour envisager un reste — Gaëlle Josse dessine la place de la femme dans notre société, sans conclure ni fournir de morale. Les choix de carrière, de famille, d’accomplissement, qu’importe : suivre la voie que l’on se souhaite, ne pas s’oublier dans l’un ou l’autre des projets de vie.

Tout ici parle d’accomplissement personnel, dans un récit très introspectif, malgré la distance du narrateur : une vision du monde partagée, pas jetée en pâture, juste donnée en illustration. Quand la vie se vide, chercher du sens, au bon endroit, et ne pas tenter de « retrouver le sens des rivières », pour couler dans le bon sens, comme le dit Clara. Une allusion à Jim Harrisson, cité dans le texte : « [L]a vie est comme la danse des rivières, parce que dans la vie, rien ne va à contresens […] on est piégés forcés à aller de l’avant. »

Probablement est-ce pour cela que chaque chapitre s’ouvre sur un couple de cette ronde enfantine — que l’on doit à Madamde de Pompadour, pour Noërl 1753 — Nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Si le texte originel faisait l’apologie des maisons closes, alors interdites, et des orgies sexuelles, la comptine prend ici un tout autre sens. Au lecteur de se l’approprier.