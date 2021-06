La saison 2 de L'amie prodigieuse, dès le 21 juillet sur France 2

La série a été créée par Saverio Costanzo, qui en réalise également les épisodes. Au scénario, l'autrice des livres originaux, Elena Ferrante, mais aussi Francesco Piccolo, Laura Paolucci et Saverio Costanzo lui-même.

Le synopsis de la saison 2 de L'amie prodigieuse :

L’enfance, faite d’amitiés et de petites querelles, est bel et bien terminée pour Lila et Lenù. À 16 ans, les deux jeunes femmes sont à l’aube d’une nouvelle vie, où les envies, les problèmes, les passions et les rancœurs prennent une autre dimension. L’Italie des années soixante sert de toile de fond à ce passage à l’âge adulte. Mais comment rester amies quand la vie les emmène sur des chemins très différents et que la jalousie prend parfois le pas sur l’admiration ?

Le casting réunit Margherita Mazzucco (Elena « Lenù » Greco), Gaia Girace (Raffaella "Lila" Cerullo), Giovanni Amura (Stefano Carracci), Gennaro De Stefano (Rino Cerullo), Francesco Serpico (Nino Sarratore) et Alessio Gallo (Michele Solara).

La production de la série est internationale, avec The Apartment, Wildside et Fandango Production, en coproduction avec UMEDIA et MOWE et en association avec Rai Fiction, HBO Entertainment, sans oublier la participation de Canal +.

D'après des estimations Edistat, le deuxième tome de la saga d'Elena Ferrante, Le Nouveau Nom (traduit par Elsa Damien, Gallimard), atteint pratiquement le million d'exemplaires vendus (983.000), grand format et poche confondus, depuis la première parution en 2016.

Ci-dessous, la liste des épisodes (attention aux révélations sur l'intrigue !) :

Épisode 1 : Le Nouveau Nom (Il nuovo cognome)

À 16 ans, les deux amies d’enfance voient leur vie prendre des chemins toujours plus différents. Lila devient madame Carracci, mais la vie de femme mariée est une contrainte de plus pour son esprit libre et curieux. Le bonheur est de courte durée quand elle découvre le vrai tempérament de son mari, Stefano. De son côté, Lenù est en proie au doute quant à son avenir et à ses études…

Épisode 2 : Le Corps (Il Corpo)

Enzo et Antonio sont convoqués au service militaire. Lenù et Lila demandent de l’aide aux Solara pour éviter à Antonio de partir, mais il rompt avec Elena, se sentant humilié par cette démarche. Par ailleurs, les rapports orageux entre Lila et Stefano s’aggravent encore plus lorsqu’elle apprend son projet d’ouvrir une boutique de chaussures dans le centre de Naples avec l’argent des Solara. Quant à Lenù, elle parvient à passer au niveau supérieur au lycée, mais sans grand éclat…

Épisode 3 : Effacer (Scancellare)

Lila se démène pour préparer l’ouverture de la nouvelle épicerie, sans tenir compte de sa grossesse. De son côté, Lenù s‘est remise à travailler sérieusement. Mme Galiani l’invite à une fête organisée par ses enfants, Armando et Nadia. Lila l’y accompagne, mais cette plongée dans un univers si différent de celui du quartier montre à quel point le fossé s’est creusé entre les deux amies…

Épisode 4 : Le Baiser (Il Bacio)

Lors du mariage de Rino et Pinuccia, une remarque déplacée renforce les tensions entre Lila et Stefano. Sur avis du médecin, Lila part passer l’été à Ischia, avec sa mère, Lenù et Pinuccia. Lenù est ravie à l’idée d’y retrouver Nino. S’ensuivent de longues journées à la plage pour Lenù, Lila et Pinuccia auprès de Nino et de son ami, Bruno Soccavo. Mais l’arrivée prochaine des deux maris vient assombrir le tableau…

Épisode 5 : La Trahison (Il Trahimento)

Pinuccia décide de rentrer brusquement à Naples auprès de son mari. Lila, déboussolée par les sentiments nouveaux qu’elle éprouve, se montre imprudente. Quant à Lenù, jalouse de sa meilleure amie et indifférente face aux avances de Bruno, elle prend une décision en croisant une vieille connaissance sur l’île…

Épisode 6 : La Rage (La rabbia)

La fin des vacances à Ischia annonce un nouveau tournant dans l’amitié entre Lila et Lenù, l’histoire entre Nino et Lila laissant un goût amer à Lenù. Mais son avenir semble pourtant plutôt radieux. À 19 ans, elle quitte le quartier pour la première fois de sa vie, en allant à Pise pour poursuivre ses études. Lila, de son côté, prend une grande décision concernant son mariage…

Épisode 7 : Les Fantômes (I Fantasmi)

Lenù est étudiante à l’École Normale de Pise depuis trois ans maintenant. C’est une jeune femme cultivée, élégante, décomplexée. Après des années passées sans penser à Lila, Lenù décide de se plonger dans les carnets intimes que Lila lui a confiés lors d’un rare retour à Naples, alors que Lila lui a fait jurer de ne jamais les lire. Lenù découvre ainsi ce que Lila a vécu toutes ces années en son absence…

Épisode 8 : La Fée Bleue (La Fata Blu)

