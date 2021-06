Le livre des nombres de Florina Ilis : archéologie de la mémoire

Un narrateur raconte cent ans de bouleversements historiques, sociaux et politiques au plus près des histoires d’amour et au cœur des relations familiales ou de terroir. Pour cette saga transylvaine, qui va et vient dans le temps entre 1918 et 2018, Florina Ilis déploie une impressionnante stratégie romanesque, sa marque de fabrique à elle.

Son précédent roman, traduit également par l’excellente Marily Le Nir et publié toujours par les éditions de Syrtes, (dé)construisait la figure mythique du poète Eminescu : forer des ressources multiples, inviter plusieurs perspectives, ouvrir les dossiers de la Securitate, étaient déjà à l’œuvre dans Les vies parallèles (Syrtes, 2015). De même, le narrateur principal du Livre des nombres (Syrtes, 2021), qui veut écrire le roman du village et de la famille, est, de manière symbolique, à la fois ethnologue et historien, archiviste et mémorialiste, journaliste et enquêteur, éditeur et écrivain, anthropologue et psychanalyste. D’autres personnages-témoins prennent en charge le récit ici et là, et Le livre des nombres arrive à informer une sorte d’archéologie de la mémoire, réaliste et incantatoire. Les souvenirs que le personnage narrateur arrache à ses parents et, à travers eux, aux parents des parents, mettent en vibration l’imagination pour distiller, à la fin, une forme de vérité. Mais la vérité des temps et des époques, des êtres et des destins, des lieux et de la nature, est essentiellement une vérité littéraire.

S’efforcer de déchiffrer un texte presque entièrement effacé, qui est le passé, pour exprimer, ne serait-ce que par des notes en marge un peu de ce que l’auteur anonyme, le Temps, a voulu dire (…) : oui, voilà la persévérance sublime et harassante ! Ce que le père de ma mère et le père de mon père ont semé en cet avril 1956, dans leurs terres, je ne le saurai jamais avec certitude. J’ai du mal à brider ma tendance à remplacer l’oubli par l’imagination, à colorer les tâches d’ombre : que ce soit du tournesol – comme le disait maman – que ce soit du maïs – comme l’affirmait papa – ou que sais-je d’autre – des lentilles. Au fond, aussi bien mon père que ma mère disent la vérité. Pas tant en ce qui concerne le tournesol ou le maïs, vérité d’ailleurs indémontrable, mais pour ce qui est du sentiment véritable que chacun garde dans l’icône de son souvenir. (p. 23)

Méthode d’écriture et profession de foi également, cette herméneutique d’écrivain rend visible l’épaisseur du temps, tout en rachetant ce sentiment mélancolique et métaphysique du panta rhei - tout passe. La littérature est là pour incarner. La force d’évocation de Florina Ilis ouvre des brèches d’espace-temps pur où ses personnages, qui ont tous quelque chose d’archétypal, montent sur des scènes cinématographiques finement orchestrées.

A l’instar du dernier chapitre de cette saga, à la chorégraphie proprement magistrale. Jour de fête, donc, dans un village de Transylvanie qui célèbre, en 2018, cinq siècles d’histoire. Tout au long de ses 500 pages, Le livre des nombres, portant bien son titre, dénombre. Avec son décor et sa dramaturgie hautement soignés, l’épisode final procède au recensement du monde : les anciens et les nouveaux, les adultes et les jeunes, les politiciens, les notables, les oies, les nuages menaçants... Humour et gravité s’y côtoient sous la plume classique très maîtrisée de Florina Ilis, une écrivaine roumaine au sommet de son art. Des relations figées - parce qu’ancestrales - sont contrebalancées par l’instant de chaos où la nature se déchaîne. Un accouchement périlleux redistribue les rôles. L’impulsion de vie transgresse les interdits sociaux, les humeurs, les coutumes des époques, elle occupe toute la place, l’instant se fige, le monde retient son souffle, en apnée. Le carrousel évanescent mais ininterrompu de la vie prend la forme d’un tableau rural somptueux qui est également une philosophie de vie.

L’ordre des choses ne vacille pas sous l’assaut incessant des affairements et des rumeurs, sous le flot des énergies minuscules qui agitent les humains et font l’histoire, souvent en majuscule.

Peuplée par des parents et des voisins depuis des siècles, cette prairie transylvaine est le plateau d’un axis mundi. Tant que la littérature est là pour le transfigurer, le monde tourne (autour).

Florina Ilis, trad. Marily le Nir (collab. Mirela Ferraiuolo) - Le livre des nombres - Editions des Syrtes - 9782940628827 - 25 €