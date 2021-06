Un été avec Albert de Marie Pavlenko : racines, ne pas oublier 

On y rencontre Soledad, fraîchement bachelière. La jeune femme espérait profiter d’un été de liberté au bord de la mer avec ses meilleurs amis, mais c’était sans compter sur sa famille qui vole en éclats. Ses parents se séparent, sa mère est déjà partie avec son nouveau compagnon, son père lui ne s’en remet pas. Comme un malheur n’arrive jamais seul, la famille doit également faire face au décès de leur grand-père, laissant sa veuve seule dans une demeure perchée dans les montagnes. Qu’à cela ne tienne, le temps que son paternel se remette sur pied, Soledad rendra visite à sa grand-mère au fin fond des Pyrénées.

Si Soledad pense avoir sacrifié un été de folie pour de longues semaines de routine, sans compagnie, sans wifi et sans réseau, le quotidien est rapidement bouleversé. Les choses dérapent rapidement, le cadre calme et bien réglé de la vie à la montagne devient de plus en plus étrange. Mal des montagnes ou fantômes du passé, Soledad se demande si sa grand-mère ne perd pas la tête. Pour couronner le tout, un fou furieux assoiffé de violence semble roder pour s’en prendre aux animaux. Difficile de dormir sur ses deux oreilles quand sa grand-mère lui affirme que les verrous sont inutiles ; Albert le grand chêne centenaire du jardin sera leur seul gardien...

Si l’on retrouve la plume moderne et percutante de Marie Pavlenko, ici ses personnages ont grandi. Soledad a terminé le lycée et l’auteure a su s’adapter tant au niveau du ton que de la construction. Grâce à ce langage très imagé et plein d’humour, le lecteur plonge rapidement dans cet univers tout en nuances et contradictions. L’enthousiasme sans faille de Soledad et ses souvenirs pleins de nostalgie pour les étés de son enfance font rapidement face à la chape de plomb et de deuil qui s’est abattue sur la demeure. Sa grand-mère reste désormais seule habitante de cette maison qui se dresse comme témoin du passé, suite au décès de son époux et de leur chien.

Un été avec Albert est un roman à l’ambiance forte qui s’installe et s’insinue crescendo, embarquant rapidement le lecteur pour le relâcher haletant, étourdi et peut-être un peu sur sa faim. Le récit peut désarçonner, d’abord par l’étrangeté qui se tisse dans les journées calmes et douces, puis par cette violence qui éclate de manière inattendue dans ce cadre qui semblait pourtant si préservé. La quatrième de couverture, ne saurait préparer le lecteur au récit qui s’en vient et encore moins au dénouement tout en fantastique de ce dernier.

Si l’on s’éloigne des récits de vie rencontrés dans Je suis ton soleil ou Un si petit oiseau, cette tournure s’inscrit pourtant dans la lignée des derniers récits de Marie Pavlenko. Les nouvelles présentées par l'auteure dans Elle est le vent furieux donnaient à voir une prise de position forte sur l’importance du lien avec la nature, sa force et sa place essentielle dans la vie humaine. Message qui avait déjà été exploité dans Et le désert disparaîtra pour réapparaître ici en se construisant autour de cette relation qui se tisse entre Soledad et cet arbre qui surplombe le récit.

Un été avec Albert est un roman court et déroutant, où l’on retrouve la plume de l’auteur qui s’essaie cette fois-ci au thriller fantastique. Si cela a de quoi surprendre les lecteurs habitués, le roman n’en reste pas moins addictif et laisse le lecteur libre de faire ses propres déductions, la tête pleine de questions.

Marie Pavlenko - Un été avec Albert - Flammarion - 9782080234186 - 14€