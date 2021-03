Elle est le vent furieux : les autrices inventent la vengeance du monde 

Marie Pavlenko ouvre le bal en présentant une Dame Nature revenant déçue et blessée après une escapade dans le métro parisien. « Il ne méritent pas les beautés que je leur offre. Il est temps qu’ils goûtent à ma fureur. » De la, chacune sera libre de déchaîner les pouvoirs de la terre pour rappeler aux Humains qu’ils ne sont que visiteurs, que des invités. Bien que le message soit le même, la diversité des styles et des voix donne vie à des visions et interprétations différentes permettant à chaque lecteur d’être touché.

Sophie Adriansen nous ouvre les portes du Monkey Palace. « Les singes se sont retrouvés privés d’habitat naturel, ils ont donc décidé de récupérer celui des hommes. Une revanche en quelque sorte... ». Les vacances de rêve d’une famille tournent rapidement au cauchemar quand les privilèges de l’homme deviennent ceux des primates. La panique qui s'ensuit ouvre les yeux sur l’exploitation encore trop répandue de certaines zones touristiques au détriment de la faune et de la flore.

Coline Pierré dépeint Nos Corps Végétaux au cœur d’une épidémie d’un autre genre. Sans prévenir, le printemps se fait humain, les corps bourgeonnent et fleurissent. Chacun doit réapprendre à faire attention à soi et à l’autre, à prendre le temps de germer. « Un biologiste émit un jour cette hypothèse aussi délirante que parfaitement logique : si ces plantes n’étaient pas de nature végétale, c’était peut-être parce qu’elles étaient de nature humaine. »

Cindy Van Wilder sonne elle les débuts des premiers Extinction Games. « 7 milliards et des poussières d’humains contre… tout le reste. Tout ce qui est aussi sa création, ses enfants, dont chacun a droit aux mêmes ressources. Des ressources mises en péril par le petit dernier, qui s’obstine à ne pas la comprendre. » Gaïa se fait plus radicale, elle s’empare de la technologie pour faire place nette et rappeler aux hommes que l’effort de chacun est un premier pas indispensable pour devenir l’effort de tous.

Marie Pavlenko reprend dans Naître avec le printemps, mourir avec les roses, où le printemps abandonne la terre à un éternel hiver. L’homme doit alors faire face aux conséquences les plus inattendues de ce retard lui rappelant tout le travail silencieux mené par la nature, et la dépendance que nous avons développée face à cette dernière. Nous n’avons jamais dompté la terre, elle accepte simplement de nous accueillir encore et toujours. « Le printemps n’arrive nulle part… Les zones tempérées sont coincées dans un hiver sans fin. »

Marie Alhinho propose ensuite Sauvée des eaux, texte poétique et dystopique, en vers. Le destin des hommes est en équilibre sur les pontons bancals d’une Nouvelle Orléans engloutie par la montée des eaux. Retranchée dans des bâtiments en hauteur, sur pilotis, dans la violence aussi, c’est un véritable combat pour la survie mais aussi pour l’évolution.

Enfin, Le récit recyclé de Flore Vesco est un véritable exercice de style. Un texte qui se compose, se recompose, se décompose, se coud et se tisse de tous les mots, de tous les textes, comme un hommage aux autres voix du recueil, comme une collaboration inattendue.

[Extrait] Elle est le vent furieux

Cet engagement collectif semble apaiser Dame Nature qui fait une dernière apparition avant de refermer ce roman. Même si la colère est présente, ces nouvelles sont avant tout une manière de tirer à nouveau la sonnette d’alarme.

Si chacune y va de ses hypothèses et de ses révoltes, les autrices se mettent de côté pour prêter leurs voix à la véritable victime et appeler chacun à l’action. Un repentir est nécessaire, sinon possible.

Sophie Adriansen, Marie Alhinho, Marie Pavlenko, Coline Pierré, Cindy Van Wilder et Flore Vesco - Elle est le vent furieux - Flammarion Jeunesse - 9782080233943 - 15€