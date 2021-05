Les 24 saisons de Nanako de Pascale Moteki : journal intime des temps d'enfance

Au fil de vingt-quatre saisons réparties sur une année, de février à février, depuis le chant du rossignol qui annonce le printemps jusqu’au Kokkokko des poules du jardin qui vont recommencer à pondre, la petite fille raconte son quotidien en lettres cursives.

Ses préoccupations sont celles d’une fillette de son âge : l’école, les relations familiales, l’amitié avec Kimiyo, Aki ou Mina la nouvelle voisine, « Douce comme cette fleur de coton / Mon amie des grandes joies / Mina ».

Nanako est aussi particulièrement attentive, mois après mois, aux transformations du « jardin bohème » de la famille, où plantes et animaux vivent en harmonie. « Je laisse faire la nature, tout simplement », résume le papa, fidèle aux principes du cultivateur Masanobu Fukuoka.

C’est la première fois que la Toulousaine Pascale Moteki, également céramiste et créatrice avec sa soeur de la marque « Madame Mo », signe à la fois les illustrations et les textes d’un album. Ancré comme ses précédents livres, dans la culture japonaise, Les 24 saisons de Nanako nous fait aussi connaître des traditions comme la cérémonie de Nagashi-Bina et ses poupées flottantes, ou le jour de la mer : Umi no hi.

Entre la recette de teinture au carthame des teinturiers, le temple des grenouilles Kaeru-dera, la culture du ginseng ou Hanakotoba, le langage des fleurs, le lecteur n’est jamais au bout de ses découvertes !

Dans son journal, Nanako nous fait partager ses émerveillements. Sa curiosité et son enthousiasme sont communicatifs. Les joyeuses illustrations de Pascale Moteki, et les haïkus qu’elle distille ici et là, font de ce livre un voyage plein de douceur et de poésie.

Alexandra Oury

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France

Pascale Moteki - Les 24 saisons de Nanako - Editions L'Iroli – 9782916616438 – 16 €