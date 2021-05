Michel Sitbon crée un nouvel hebdo : Guerre Moderne 

De la Syrie au Sahel, de l’Afghanistan au Yémen, du Nigeria au Mozambique, la guerre déferle. Au Mali, en Centrafrique, au Niger, au Tchad et plus généralement dans l’Afrique francophone, la France intervient et son action autant que les conflits qu’elles couvrent doivent être q et interrogés.

À Hong Kong, à Beyrouth, à Barcelone, ou encore à New Delhi…, dans les rues, sur les places ou sur les ronds-points, les nouvelles politiques de « maintien de l’ordre » intègrent les moyens militaires et appliquent les recettes de la contre-insurrection, de la guerre révolutionnaire, mise aujourd’hui en œuvre sous de multiples formes et dans le monde entier.

Si ces guerres contre les populations sont menées, c’est en réponse aux révolutions modernes, aux mouvements de résistance et de révolte qui, de Beyrouth à Santiago du Chili, de Lomé à Kampala en passant par Khartoum et Rangoon — de Gilets jaunes en Hirak —, partout, imposent leur marque à notre époque.

Guerre Moderne a vocation à étudier l’histoire contemporaine par les événements qui la transpercent. Un récit ou une image doivent être l’occasion de mieux appréhender les mouvements de fond. L’idée est de rendre compte des guerres contre les populations, d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font les révolutions modernes. L’équipe réunit des journalistes, des chroniqueurs aux quatre coins du globe pour vivre, suivre et expliquer ce qu'il se passe.

Dans les kiosques chaque mercredi avec un premier numéro disponible dès aujourd’hui 12 mai. Le sujet présenté est une porte sur la situation en Birmanie.

Inspirée par Courrier International et le Monde Diplomatique, l'équipe éditoriale construit des relations avec des correspondants déjà bien implantés autant que des journalistes locaux.

À noter qu'une très grande part est accordée à l’image. Le premier numéro compte d’ailleurs près de 80 clichés.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet.