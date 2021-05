Les Danseurs de l’aube : il faut être deux pour être soi  

Il brûle dans les veines des jumeaux Sylvin et Maria Rubinstein, personnages réels, qui fuient la révolution russe et deviennent dans les années 1930 des icônes du flamenco.

En 2017, en plein G20 à Hambourg, c’est encore le duende qui incendie les corps de Lukas et Iva. Elle, Rom de Hongrie, a fui son village. Les épreuves l’ont grandie, endurcie ; la peur, elle la piétine de ses talons, et « sa danse est celle d’une solitude hantée ». Lukas, lui, né à Berlin, compose avec le trouble d’un corps incertain: « Le tracé de ses pas était parfois masculin, parfois féminin. La détermination de son visage n’appartenait à aucun genre. Il était la créature ultime. Le troisième sexe. Dieu ».

Deux histoires parallèles à presque cent ans de distance, qui disent le pouvoir révolutionnaire de la danse et de la liberté. Sylvin Rubinstein, malmené par l’Histoire, deviendra tueur de nazis ; Lukas et Iva s’opposeront à leur façon à la violence contemporaine.

Dans ce roman, tout est affaire de double. Les époques, les corps, les pas de deux. La gémellité de Sylvin et Maria fait écho à celle, intuitive, sensuelle et amicale, de Lukas et Iva. Les premiers se sont créé des personnages de scène, Imperio et Dolores, que les seconds reprendront au fil de leur tournée européenne, en les faisant leurs. Partout, le masculin et le féminin se mélangent, se travestissent, dialoguent entre eux. Partout les corps nous répètent la même chose : il faut être deux pour être soi.

Avec une remarquable densité romanesque, Marie Charrel nous restitue « cette émotion initiale » du rythme, « celui des battements du cœur dans la poitrine », « des vagues caressant la rive », « de la pluie chantant sur la canopée tropicale », autrement dit, de « la source de vie ». Elle creuse sa prose, cherche la secousse et le tremblement, crée des chambres d’échos. On se prend au jeu, on aimerait nous aussi rencontrer ces « danseurs de l’aube » fabuleux, oublier devant leur beauté étrange la brutalité du quotidien.

La danse, comme la littérature, est un voyage. Chacun des personnages porte en lui son Andalousie, son pays de rêves et d’agrumes qui défie la mort. Le duende ne surgira pas ailleurs. Alors, quand le lecteur referme le livre, les mots d’Iva résonnent longtemps au creux de la chair : « Peu importe après : tout commence en Andalousie ».

Caroline Laurent,

Autrice, éditrice, membre du jury du Prix de l’Instant

