Les amants de Jésus : de la position des missionnaires 

Côté sexualité, ayant la tête dans les études et les bouquins, meilleur moyen de se planquer, il ne s’est pas vraiment posé la question, on verra plus tard … ou pas « tout avait roulé ainsi, sans vraiment commencer. Ce n’était pas de la psychologie, simplement de la biologie – science de la conservation des êtres, qu’on appelle en terre chrétienne « vocation ». Voilà, j’avais la vocation ». Voilà notre héros bien planqué chez les jésuites, du moins le croyons-nous… avec lui.

Nous allons le suivre durant son initiation, sa formation. Qu’il soit croyant ne fait aucun doute et heureusement, qu’il soit fait pour la vie religieuse en pose plus mais quel bonheur de lire cet esprit critique, souvent ironique, caustique … drôle, à propos de ses condisciples : « ils aimaient Ingmar Bergman, Georges Brassens, Rainer Maria Rilke, peu le chant grégorien ». Chantaient-ils Tempête dans un bénitier ?

« Ils ne savent pas ce qu’ils perdent

Tous ces fichus calotins

Sans le latin, sans le latin

La messe nous emmerde

Le vin du sacré calice

Se change en eau de boudin

Sans le latin, sans le latin

Et ses vertus faiblissent ».

Pardon, je m’égare …

Nommé bibliothécaire, notre jeune jésuite regarde la vie défiler devant lui comme on regarderait un documentaire, parfois surpris, souvent curieux de voir comment cette Compagnie de Jésus interagit avec ses idéaux et ses paradoxes. Et lui toujours persuadé « à nouveau de ne pas être à la hauteur ».

Une rencontre va tout de même le mettre enfin sur sa voie : Erik Frost, ancien compagnon du fameux Mackendrick, décédé il y a quelques temps du VIH. Car ce roman est aussi une formidable immersion dans la société de la fin des années 90. L’homosexualité commence à devenir moins tabou, doucement tout doucement, il ne faut pas bousculer trop vite les bien-pensants. Les connaissances scientifiques sur le Sida avancent vite, des fondations voient le jour pour venir en aide aux malades, d’ailleurs Erik Forst en a créé une. Notre jésuite, qui commence à assumer de plus en plus sa sexualité, y sera d’ailleurs bénévole, ce qui ne manquera pas d’interloquer ses supérieurs « étonnés de voir un religieux dans les rangs d’une association dont la vision de la sexualité s’accordait mal avec la position du missionnaire ».

« Mais dites-moi, repris-il [l’aumônier général des scouts] sans lâcher le morceau, les homos doivent être nombreux dans votre association ?

[…]

Moins nombreux que dans le clergé »

Car il est bien question de ça ici aussi, de l’hypocrisie latente autour de la sexualité des religieux, qu’ils soient homos ou hétéros d’ailleurs « nos centres spirituels avaient toujours des pelouses avec des marmots et des jeunes mamans dessus, ça devait être livré avec la chapelle ». La question de leur mariage revient régulièrement sur le tapis et ce depuis 1139, il me semble, depuis que l’on a demandé aux curés mariés de vivre comme frère et sœur avec leurs femmes… Alors vous pensez bien que lorsque notre ami prend fait et cause pour que les homosexuels puissent se pacser, les réactions au sein de la Compagnie sont mitigées (c’est un euphémisme), « le lendemain matin, j’avais vu au petit déjeuner la peur sur les visages, les dos tournés, les sourcils froncés ». Messieurs, vous pouvez bien baiser entre vous mais la direction vous prie de bien vouloir le faire en silence …

J’ai lu ici ou là que notre narrateur était devenu jésuite pour pouvoir satisfaire son goût pour les hommes, le loup dans la bergerie en définitive. C’est à mon sens une mauvaise lecture de ce livre fascinant. Qui a dit qu’il fallait être hétéro pour croire en Dieu ?



Il est, je le pense, devenu jésuite car, croyant et paumé dans un monde peuplé de personnes sûres d’elles, cela semblait un endroit calme et serein pour faire des études et s’accomplir dans la discrétion. Mais la Compagnie de Jésus accueille des individus issus de la société, y entrent donc les mêmes idées, les mêmes désirs, enfin les bifurcations au cours de la vie peuvent être nombreuses même chez les religieux.

Mais est-ce l’Amour qui poussa notre jeune homme sur une autre voie ou les jésuites eux-mêmes qui l’ont rendu complètement anticlérical ? « Benoît XVI, le pape qui remis à l’honneur les mules rouge vif, celles du cordonnier de Silvio Berlusconi. Intérieur cuir pour pied joyeux. Soyez coquets comme votre Saint-Père est coquet, mais ne pactisez pas avec un monde de débauche et de frivolité ».

« Mais c’est horrible, cette maladie, Monsieur Frost. Cela veut dire que la sexualité, on peut en mourir ?

- Oh, vous savez la chasteté aussi, on en meurt. »

Lisez ce roman ! Comme dirait le professeur Moustache, vous mourrez moins bête … mais vous mourrez quand même !

Les Amants de Jésus, publié au Cherche midi, c’est éclairant, drôle, juste et qui sait, ce livre pourrait même ouvrir certains esprits … encore un peu étroits.

Paul Auer - Les Amants de Jésus - Cherche midi - 9782749167169 - 19 €