Nouvelle journée dédiée aux auteurs organisée par ALCA 

2 fois par an, ALCA met en place une journée professionnelle pour les auteurs de la région dans le but de « découvrir les propositions artistiques des auteurs et des autrices de Nouvelle-Aquitaine ». Concert dessiné, lecture musicale, lecture mise en scène, spectacle à partir d’albums, de romans, expositions, performance…

« Autant de propositions artistiques à diffuser et à programmer dans les médiathèques, manifestations littéraires, librairies, dans les centres culturels ou les établissements scolaires » précise l’Agence.

Ainsi, ALCA propose de mettre en valeur les activités paralittéraires en 3 temps :

Une journée préalable de formation « Pitcher son activité, son œuvre », prévue le 27 mai prochain ;

Un tournage de pastilles vidéo – date précisée ultérieurement ;

Ainsi qu’une journée de présentation, le 1er juillet prochain.

La journée de valorisation des activités paralittéraires et auteurs aura donc lieu le 1er juillet prochain à Bordeaux. Pour plus d’informations sur les inscriptions et les conditions de participation, ainsi que le déroulé des activités, rendez vous le site d’ALCA.

Crédit photo : © ALCA