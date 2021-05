Six Citrons acides rejoint en mai la diffusion/distribution d’Harmonia Mundi livre

Au-dessus du presse-agrumes littéraire, Marie Rebulard est convaincue que « la langue et le langage manquent à l’édition jeunesse ». Ayant fait ses armes chez Talents Hauts, Rageot ou encore Syros, elle se lance avec Sophie Hamon en conseillère scientifique, accompagnant l’éditrice. Linguiste de formation, et docteure en sciences du langage, « elle s’amuse de grammaire, s’émoustille de phonétique et observe, tapie dans l’ombre, le langage vivant ».

Mais la maison n’aborde pas l’édition qu’avec un strict prisme acidulé : s’inspirant de l’Économie sociale et solidaire, elle se veut une entreprise opérant de manière durable. Et surtout, en lien avec les aspects des autres métiers : peu de sorties chaque année et une offre événementielle, à parution et six mois après la sortie de chaque titre, pour mieux les accompagner.

De même, l’impression des livres s’opère à moins de 1000 km de l’entrepôt.

« Parce qu’il y a autant de façons de dire un texte qu’il y a de lecteurs, nous proposons des extraits du livre à voix haute comme source d’inspiration de lecture », indique la maison, qui avait démarré son aventure par une campagne de financement participatif.

Ce 21 mai sortira par ailleurs le premier ouvrage, signé Françoise de Guibert : Six citrons acides sifflent sur le sentier. Des sifflantes plein les dents !