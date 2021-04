Sale Bourge, l'origine de la violence 

Pierre vient de passer la journée en garde à vue après que sa toute jeune femme a porté plainte contre lui pour violences conjugales. À partir de ce passage à l’acte, Pierre va essayer de tirer le fil de son histoire pour tenter d'en comprendre les raisons. Il cherche à démontrer comment la violence subie dans l’enfance est déterminante car elle laisse des traces ineffaçables et irréversibles, contaminant et détruisant la vie de l’adulte et ses liens affectifs.

Élevé dans la grande bourgeoisie de Versailles, il est le fils ainé d’une famille nombreuse qui croit être au-dessus des autres et toujours dans son bon droit. Comment en est-il arrivé là ? Pierre va revenir sur son enfance, son adolescence jusqu’à son mariage pour tenter de comprendre ce qui s’est joué dans cette famille de soi-disant « privilégiés ».

Je ne veux pas manger mes carottes râpées – la vinaigrette est trop acide pour moi [...]. Chaque fois que je refuse d’avaler une bouchée ou que je recrache mes carottes râpées, elle me gifle. Une fois sur deux, elle me hurle dessus. Une gifle avec les cris, une gifle sans les cris. Au bout d’une demi-heure, elle me tire par les cheveux et m’écrase la tête dans mon assiette – j’ai déjà vu mon oncle faire ça avec l’un de mes cousins ; lorsque Geoffroy s’était relevé, il avait du sang sur le front, le coup avait brisé l’assiette.

Choisit-on d’être violent ? Un livre choc et puissant qui dénonce la mécanique d’une certaine pratique dans les milieux bourgeois que l’auteur dit avoir observé dans son enfance et son adolescence. Une violence familiale qui se transmet en héritage depuis des générations, entre bourreaux et victimes.

Les phrases et les chapitres sont courts : l’enfance, l’adolescence, la jeunesse, le mariage et le jugement. L’écriture est efficace, sensible, concise, factuelle, presque clinique et ne comporte aucun pathos.

À travers ce roman glaçant, dont le titre provocateur en forme d’injure au singulier, Sale Bourge, pour montrer la honte qu’il a d’appartenir à ce milieu et dénoncer l’ignorance, les valeurs et une certaine idée que cette bourgeoisie a d’elle-même et de la famille, un espace où l'on s’autorise toute forme de violence.

