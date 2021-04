Journée du livre : Fille, Hunger Games et One Piece en tête des recherches

En ce vendredi 23 avril, nous célébrerons la 26e journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Créée en 1995 par l’UNESCO, cette journée n’a pas été choisie au hasard. En effet, le 23 avril est une date symbolique chez les amoureux du livre. Elle fait référence au 23 avril 1616, date à laquelle 3 grands auteurs nous ont quittés : William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega (auteur des Commentaires royaux des Incas) et Miguel de Cervantes (Don Quichotte).

Pour chaque mot-clé, Semrush comptabilise les recherches effectuées sur Google France de janvier 2020 à mars 2021, avant d’établir une moyenne mensuelle.

Le livre, objet indispensable en confinement

La journée mondiale du livre revêt cette année un contour particulier. Plus d’un an après le début de la crise sanitaire, les Français ont appris à s’adapter aux différentes mesures sanitaires et la culture reste un sujet d’actualités.

En attestent les recherches des Français pour le mot « livre », qui ont bondi lors des confinements : + 45 % entre février et avril 2020, + 55 % entre octobre et novembre 2020. Ainsi, entre janvier 2020 et mars 2021, on constate un fort intérêt des Français pour les livres, avec 121.400 requêtes mensuelles en moyenne.

Fille, L’Anomalie, Ohio à l’honneur

Les livres primés remportent aussi la palme des plus recherchés en 2020. Les Français se sont notamment intéressés au roman de Camille Laurens, Fille, livre de l'année du magazine Lire (70.400 recherches en moyenne), mais également à L’Anomalie d’Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020 (23.679). Ohio, le premier roman du jeune américain Stephen Markley (trad. Charles Recoursé), récompensé du Grand prix de littérature américaine 2020, a su susciter l’intérêt des Français avec 17.480 recherches en moyenne.

Un des favoris du Prix Goncourt 2020, Thésée de Camille de Toledo, apparaît également parmi les plus recherchés par les Français (4e, avec 15.240 requêtes en moyenne). Tandis que Broadway de Fabrice Caro, un des livres les plus attendus de la rentrée littéraire 2020, clôt ce top 5.

Le Manga, genre le plus populaire chez les Français, porté par One Piece

Semrush a également déterminé un classement des genres les plus recherchés par les Français. Le manga prend la première place avec 204.000 recherches mensuelles en moyenne sur Google, loin devant la BD (70.833). Depuis novembre 2020, le terme « manga » est même recherché plus de 246.000 fois par mois en moyenne.

Top 5 des Mangas les plus recherchés :

One Piece, Eiichiro Oda (trad. Sylvain Chollet), 372.800

My Hero Academi , Kôhei Horikoshi (trad. David Le Quéré), 250.800

Jujutsu Kaisen, Gege Akutami (trad. Fedoua Lamodiere), 187.147

Demon Slayer, Koyoharu Gotouge (trad. Xavière Daumarie), 178.733

Fairy Tail, Hiro Mashima (trad. Vincent Zouzoulkovsky) 157.800.

On retrouve ensuite la poésie en 3e place (33.660), le roman (26.360) et la science-fiction (11.173). Les différents confinements semblent avoir poussé les Français à prendre soin d’eux et à améliorer leur qualité de vie. Ainsi, les recherches de « livre développement personnel » ont drastiquement augmenté lors du confinement de novembre 2020 (14.800 en moyenne), pour atteindre les 18.100 requêtes en décembre.

Hunger Games et Glacé plébiscités par les internautes

C’est la série littéraire Hunger Games de Suzanne Collins — adaptée par la suite en films — qui compte le plus de recherches sur Google.fr (134.333 en moyenne). 10 ans après le dernier livre de la trilogie, Suzanne Collins a sauvé le confinement de certains avec la sortie d’un quatrième tome en mai 2020 : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur (trad. Guillaume Fournier).

D’autres livres de science-fiction ont accompagné les Français cette année. On retrouve des classiques dans le top 10 :

Hunger Games, Suzanne Collins (trad. Guillaume Fournier), 134.333

Dune, Frank Herbert (trad. Michel Demuth) 59,160

1984, Georges Orwell (trad. Josée Kamoun) 40.653

Je suis une légende, Richard Matheson (trad. Nathalie Duport-Serval) 37.887

La planète des singes, Pierre Boulle, 36.207

La guerre des mondes, Herbert George Wells (trad. Henry-D Davray) 33.607

Fahrenheit 451, Ray Bradbury (trad. Jacques Chambon) 24.593

Voyage au centre de la Terre, Jules Verne, 23.373

Le meilleur des mondes, Aldous Huxley (trad. Jules Castier), 19.660

Divergente, Veronica Roth (trad. Anne Delcourt), 19.640.

Quant aux thrillers, ils sont nombreux à avoir fait frissonner les lecteurs français. Glacé de Bernard Minier arrive à la première place (64.947), suivi de près par l’incontournable Shutter Island de Dennis Lehane (trad. Isabelle Maillet) (64.867) et la saga Millenium de Stieg Larsson (trad. Lena Grumbach) (61.833).

Crédit photo : MorningbirdPhoto C 00