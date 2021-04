Nos temps contraires : fresque glaciale d’un amour impossible

La terre étant devenue inhabitable, chaque pays majeur a désormais sa propre station spatiale. Pour assurer une croissance normale de la population, les mœurs sont strictes, et il est nécessaire de passer des contrats avant d’engager des relations amicales ou physiques avec autrui. Parmi la foule se glissent quelques néotènes, des êtres évolués pouvant vivre plusieurs siècles et gardant longuement une apparence enfantine.

Nous en suivons quatre, qui forment un groupe de partenaires : le Japonais Arata, l’Indienne Tara, l’Américain Caesar et le Français Louis. Ils sont censés se choisir entre eux – Caesar a des vues sur Tara, Tara est amoureuse d’Arata, et Arata n’est pas pressé… Pour se détourner de cette tension, ils apprécient le spectacle des projections terrestres, qui simulent en réalité virtuelle des moments forts de la vie sur Terre, comme dans un planétarium. En se rendant dans un obscur quartier des plaisirs, les quatre amis croisent une belle femme aux longs cheveux verts. Louis est hypnotisé. Fou amoureux, il est loin de se douter qu’elle cache un lourd secret…

Vous ne rêvez pas. Un manga avec une histoire originale de Science-Fiction, un cadre grandiose, une trame complexe, en huit tomes (le volume 4 sera disponible fin mai 2021), c’est possible. Un récit tout en mystères et en profondeur qui vous fera basculer dans son abysse. Les concepts originaux du manga sont très développés. Il est un peu difficile de rentrer dans ce premier tome de par la complexité des éléments qui sont introduits dès le début, mais plus on avance, et plus la trame s’élargit. Les règles très strictes qui régissent chaque station promettent de beaux dilemmes que l’on se réjouit de découvrir dans la suite de la série.

Les projections virtuelles et les observations d’éclipse terrestres donnent lieu à de magnifiques larges cases. Le trait fin et les immenses yeux ronds des personnages, sur fond de grandes vitres donnant sur l’espace, rendent l’expérience immersive. Le dessin de Gin Toriko nous emmène dans la lenteur d’amours éperdus dans l’espace. Nos temps contraires est en effet classé comme shôjo, bien que les problématiques SF prennent le dessus sur la romance classique.

La vie et la mort sont remises en question par nos héros qui sont destinés à être centenaires, et par la mystérieuse « maladie de Daphné », dont les malades ne peuvent vivre que par photosynthèse et sont condamnés à une existence brève. L’avenir de l’humanité se trouve lui aussi ébranlé : à quoi peuvent se rattacher les générations qui n’ont jamais connu la Terre, quand la mémoire collective s’y rattache autant ?

La variété des personnages, qui divergent par leur origine comme par leur personnalité, promet un déroulement inattendu. Dès ce premier volume, il y a des sauts dans le temps, et la narration de la série semble être faite par Arata devenu vieux et se souvenant de sa vie avec nostalgie – même la chronologie de ce manga inhabituel nous réserve des surprises.

Gin Toriko, trad. Alexandre Goy - Nos temps contraires (je ne te laisserai pas mourir), tome 1 - Akata - 9782369743651 - 6.99 €