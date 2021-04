My broken Mariko : le road-trip du désespoir

Un manga qui vous fendra le cœur et vous embarquera dans une aventure bouleversante, en 150 pages ? Eh bien oui, c’est possible. My Broken Mariko est là, avec ses routes délabrées, ses larmes, sa violence, et sa fureur de vivre malgré tout.

Tomoyo est une banale employée célibataire qui déteste son patron. C’est en regardant la télé dans un restau qu’elle apprend la mort de son amie d’enfance, Mariko. De toute évidence un suicide. Ça lui paraît impossible… Quand elle se sont vues la semaine dernière, tout allait pourtant bien… Elle se brise. Une fureur l’envahit tout à coup. Pas question de rester les bras croisés. Pas question de laisser l’enfoiré de père de Mariko, qui l’a violée et battue pendant des années, prétendre honorer sa mémoire. Au diable les clients, Tomoyo fonce chez le père, s’empare de l’urne avec les cendres de Mariko, et part. En voyage avec Mariko, comme elle aurait toujours voulu le faire. Dans un village du Japon au bord de la mer, un endroit qu’elle ne connaît pas.

Entre les larmes, les souvenirs douloureux qui refont surface, le déni et l’exaltation, le périple de Tomoyo et des cendres de Mariko ne seront pas de tout répit. À ce torrent d’émotions du passé se mêlent les catastrophes du présent : des cascades, des hommes violents, un voleur à la tire… Tomoyo s’embarque dans un voyage initiatique à la dure, tout en se confrontant à ses sentiments plus que confus envers la personne qu’elle aimait le plus au monde. Une Mariko dont la vie était pleine de souffrance et qu’elle n’a jamais tout à fait réussi à saisir.

My Broken Mariko est le premier manga de Waka Hirako, et c’est une très belle réussite. Même en étant bref, il émeut et rien n’y manque. On s’attache instantanément à l’improbable Tomoyo dont la douleur est si… humaine. Le chemin qu’elle parcourt vers la pointe de Marigaoka est aussi un chemin à travers ses souvenirs, pour arriver à faire le poids entre le négatif et le positif, et à se débarrasser de ses regrets. Le récit, à mi chemin entre passé et présent, fonctionne très bien pour que nous la suivions dans cette épreuve. Le grand format, avec les cases très larges, rendent l’aventure immersive, et le trait est sublime. Il ne cache rien de la laideur du monde – la morve, le sang, la crasse – et pourtant en fait quelque chose de sublime, d’émouvant. De l’histoire de Tomoyo et de Mariko ressort un manifeste contre la violence, qui ne peut pas laisser indifférent.

Mais ce qui transperce le plus l'œuvre, c’est la relation entre les deux héroïnes, que nous découvrons petit à petit à travers le flot des souvenirs qui refont surface. Une relation construite sur les petites joies pour oublier la douleur immense de la vie. Une amitié maintenant impossible qui fend doucement le cœur avec des « si seulement ». Avec une ambiguïté permanente qui franchit les barrières du genre ou des conventions.

En bonus, My broken Mariko inclut aussi la première publication de l’auteure, le petit western Yiska, qui évoque lui aussi un déchirement chez des êtres qui se sont perdus en cours de route.

C’est une première œuvre très prometteuse pour la carrière de l’auteure, d’autant plus que ce one-shot a instantanément été un gros succès au Japon. Et pour cause : My broken Mariko arrive, en un seul tome, à vous étreindre et à vous obséder. C’est le genre de manga qui restera avec vous.

Waka Hirako, trad. Alex Ponthaut - My Broken Mariko - Ki-Oon - 9791032707791 - 9.95 €