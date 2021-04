Bastien, ours de la nuit : l'envers du décor 

Si un rêve présida à l’élaboration de cette histoire et que certaines séquences ne manquent pas de poésie ni d’humour, cette balade nocturne écrite par Ludovic Flamant s’ancre dans une confrontation entre l’innocence du rêve (figurée par un animal sauvage) et la réalité ordinaire des populations noctambules. Il use ainsi d’un naturalisme implacable et introduit les plus jeunes au milieu de la nuit, sans le fard parfois gênant que d’autres peuvent lui prêter de peur d’effrayer son lectorat.

Les auteurs ne travestissent pas la réalité de cette autre monde, habité par une faune qui se dérobe au regard ordinaire et ne se révèle qu’une fois la réalité diurne estompée, sa population au fond de son lit, et que les paradigmes sociaux basculent sensiblement. Ils la présentent avec bienveillance mais lucidité : tantôt amusante, inquiétante parfois, souvent mélancolique, jamais glauque bien que parfois sinistre. L’ours traverse ainsi la ville, dont chaque espace est irradié par la personne qui s’y trouve, comme des îlots localisés duquel chacun se trouve prisonnier, de son triste rôle, de sa belle incarnation, de cette vie qui s’écoule et s’expose.

Les images de Sara Gréselle accompagnent bien cette déambulation crépusculaire. La précision de certaines postures, de certaines mimiques, de certains décors, presque photographique, accentue cette impression de réalisme développée dans le scénario. Mais le dessin permet d’aller au-delà, d’intégrer une poétique sensible, d’incarner autant l’épaisse réalité de la ville que l’évanescente fantaisie du rêve. Réalisés à la mine de plomb, ils donnent à voir le froid, la sécheresse des rues désertées, en particulier par le grain du papier qui émerge et apporte de la texture aux images qui rappellent leur matérialité (aux dépens parfois d’un manque de profondeur).

De plus, les cadres ovales de formes et tailles différentes approfondissent encore la féérie de cette découverte d’une réalité presque mystérieuse. Synthétisant la dynamique graphique de l’album, l’ours, rêve de Bastien, est dessiné de manière réaliste mais prend parfois des postures humoristiques qui dévient de l’académisme pour rejoindre le rêve, la comédie, l’ingénuité de sa symbolique. Cependant, vers les dernières pages, une lourdeur un peu effrayante s’empare de l’animal qui revient auprès de l’homme. Fatigué d’avoir tant marché, il le recouvre pour lui donner un peu de chaleur qui va terriblement lui manquer cette nuit, qui sera peut-être sa dernière. Quand le rêve n’a plus de force, ou plus encore quand le dormeur s’épuise, rongé par le froid, il n’a plus assez de souffle de vie pour donner forme à ses fantasmes qui s’effacent inexorablement.

Une certaine ambiguïté, pleinement assumée par les auteurs, plane sur la conclusion du livre, et plus précisément sur le sort de Bastien. Cette ambivalence aurait pu gagner encore en force s’il n’y avait de réelle confusion sur la figure allégorique de l’ours, dont on nous dit d’abord qu’il représente la chaleur de Bastien, alors que quelques pages plus tard il se trouve être la figuration de son rêve. La différence est de taille pour bien comprendre l’ambition narrative des auteurs. Cependant, cela n’entame en rien la qualité de l’album et la poésie de l’histoire.

Bastien, ours de nuit est un ouvrage sensible, dont l’ambiance nocturne, admirablement bien retranscrite, pourra évoquer des souvenirs pour les lecteurs adultes, tout en proposant pour les plus jeunes une expérience rare dans l’album jeunesse, un contact, désabusé mais pas non plus désillusionné, sur un espace de vie auquel ils n’ont pas accès. Surtout, il permet de mettre en lumière, et donc de créer un discours sans démagogie mais avec beaucoup de sensibilité, sur une misère humaine que l’on tient bien trop souvent éloignée de la jeunesse alors même qu’elle nous entoure.

Ludovic Flamant, ill. Sara Gréselle - Bastien, ours de la nuit - Versant Sud – 9782930938271 – 14,50 €