 La Covid a poussé 26 % des Français vers le livre numérique en 2020

La Sofia, chargée de la gestion collective du droit de prêt en bibliothèque, le Syndicat national de l’édition et la Société des Gens de Lettres présentent donc l’étude menée par Médiamétrie entre le 11 et le 16 janvier 2021. Un an après la crise sanitaire inédite, et l’exploration des usages numériques — n’ayant d’autres solutions que de se tourner vers les écrans — comment les lecteurs ont-ils passé le temps ?

Qui lit et comment ?

Les Français de 15 ans et plus ont, selon l’INSEE, été 92 % à lire ou écouter un livre pour partie ou totalité. Soit 48,6 millions de personnes (+2 % en regard de janvier 2020). Dans le détail, 48 millions ont lu un ouvrage imprimé (1,1 million de mieux) et 13,8 millions ont opté pour le numérique (0,9 million de mieux). L’audio sur support physique perd 700.000 usagers, à 8,3 millions, quand l’audio numérique reste à 5,8 millions d’usagers.

« Début 2021, plus d’un Français sur quatre (26%) a déjà lu un livre numérique ; c’est près d’un million de lecteurs de plus en douze mois (13,8 M) », souligne l'étude.

ÉTUDE: Amazon moins plébiscité que les libraires

Reste que 2020, par la force des choses ou pas, aura converti des lecteurs : 26 % des lecteurs de livres audio numériques le sont depuis moins d’un an (21 % pour le livre audio physique et 15 % pour le livre numérique), indique le communiqué des trois opérateurs.

Et le découpage quotidien devient alors intéressant : 46 minutes pour les livres numériques, 36 minutes pour les livres imprimés, 15 minutes pour l’audio numérique, 9 minutes pour l’audio sur support.

De toute évidence, la consommation de lectures, tous formats confondus, s’est effectuée à domicile. L’ebook se consomme à 42 % sur smartphone (33 % pour les tablettes et 28 % pour les liseuses), quand l’ordinateur portable est l’outil privilégié à 51 % pour l’audio sur support. Il en va de même pour l’audio dématérialisé, mais avec 4 points de perdus pour le smartphone, là où l’ordinateur portable a grappillé 13 points, à 36 %.

Achats et prêts numériques

Autre point sur les usages, 35 % des lecteurs d’ebooks possèdent une liseuse, principalement un public féminin et plus âgé.

En 2020, les lecteurs ont acheté au moins un livre imprimé, à 97 %, en hausse de 2 points, devant les ebooks, à 78 % (+ 10 points), l’audio physique, à 59 % (+ 8 points) et les audiobooks (numériques), à 70 % (+ 7 points). En revanche, pour se les procurer, 74 % achètent des livres papier, 47 % se procurent des ebooks gratuitement (mais en baisse de 8 points). L’audiobook lui, passe à 36 % d’achat, en hausse de 2 points (mais avec 49 % qui s’en procurent gratuitement).

Enfin, l’emprunt numérique en bibliothèque « est en hausse et concerne 29 % des lecteurs de livres numériques et 34 % des auditeurs de livres audio numériques ».

Conclusion : « Les 12 derniers mois traduisent une forte hausse de l’achat de livres au détriment des acquisitions gratuites. Le nombre de lecteurs qui achètent plus de 10 livres par an a lui aussi augmenté, tous supports confondus ».

Enfin, notent les commanditaires du baromètre : « La fréquence de lecture est de plus en plus élevée quel que soit le support, mais reste toutefois plus importante sur un support imprimé (39 % des lecteurs lisent au moins un livre imprimé une fois par semaine) que numérique (18 %) ou audio physique (9 %) et numérique (16 %) », poursuit le communiqué.

Le Baromètre 2021 est disponible ci-dessous :

On peut également retrouver le détail de la présentation effectuée ce jour :