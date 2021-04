Jean Hatzfeld, Là où tout se tait : les cris, le silence

Dans cette période génocidaire, personne n'a « les cuisses propres », pas plus les locaux que les étrangers, dont notamment les Français, qui ne peuvent pas revendiquer plus ou moins que les autres des attitudes très glorieuses.

Pourtant, dans ces heures terribles, il y a eu des « Justes », des Hutus qui, au péril de leur vie, ont été capables d'aller plus loin que le seul refus de participer et qui ont contribué à sauver quelques-uns des Tutsis poursuivis par les « hordes barbares » qui s'étaient répandues dans les marais rwandais. Et écrire « au péril de leur vie » n'est pas une hyperbole : ils ne sont plus là, ceux qui l'ont subi.

C'est autour de ces « Justes » que Jean Hatzfeld tente de faire un peu de lumière.

Les « Justes » sont rares ! Seulement quelques dizaines à être honorés de ce qualificatif. Des personnes reconnues, plus tard, par certains de ceux qu'ils avaient contribué à éloigner des machettes ou des massues meurtrières.

Combien auraient pu l'être qui n'ont pas survécu à l'assimilation que ceux qui « coupaient » leurs victimes n'ont pas hésité à faire entre les poursuivis et ceux qui tentaient de se mettre en travers du chemin des poursuivants.

Tous ne sont pas reconnus car il y a tous ceux qui, donc, ont été supprimés mais aussi tous ceux qui n’aspirent pas particulièrement à cette notoriété, à cette reconnaissance.

Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas levé le petit doigt (pas la peine, pour autant, dans cette période trouble, d'ostraciser les locaux, ce serait trop facile, car les militaires français, entre autres, sont visiblement restés dans cette même attitude assez longtemps avant d'en changer!) ou qui ont même fermé leur porte pour ne pas s'attirer les foudres de ces bandes fanatisées, ayant dépassé certainement le seuil de la raison pour se laisser porter par une folie collective impensable : comment peut-on « couper » une mère avec l'enfant qu'elle porte encore en son sein et aussi l'enfant qu'elle entraîne avec elle dans le vain espoir de le sauver de la barbarie ?

Vingt-cinq ans après la tragédie, le reportage de Jean Hatzfeld raconte toujours une sorte de résignation, une infinie tristesse, une plaie qui ne se referme pas même si la vie a repris une partie de son cours, même si la réconciliation a été politiquement décrétée, un souvenir toujours présent que rien n'effacera jamais car des voisins étaient impliqués, ceux qui habitaient la maison d'en face, qui travaillaient le champ d'à côté, qui partageaient la même bière à l'équivalent local du « bistrot de quartier » !

Les horreurs sont toujours là, dans chaque regard, dans chaque récit. Des épisodes saisissants : que penser de ceux qui ont pu pousser dans le dos une femme blessée pour la faire tomber avec son enfant, blessé également, dans une fosse commune ouverte pour recevoir les morts du carnage de la journée ? Morts qui n'étaient pas tous morts mais dont les rescapés, dont cette femme, ne sont pas légion car d'autres corps étaient jetés par-dessus eux et rapidement recouverts de terre !!!

Innommable !

Comment imaginer une réconciliation après des récits pareils qui continuent de hanter les esprits ? Entre ceux qui n'arrivent pas à retrouver la confiance en leur prochain ou leur voisin, ceux qui refusent d'admettre que des « Justes » ont pu faire ce que, eux, n'ont pas fait, refuser, résister, ne pas participer, et que la honte écrase malgré tout, ceux qui ont subi l'effroi de la course désespérée vers l'exil, où peut donc bien se trouver la goutte de foi en l'âme humaine ? Qui pourra trouver une justification alors que depuis des années avant ces événements, les élèves devaient inscrire leur ethnie d'origine sur leurs « fiches d'identification » scolaires ?

Qui donc peut ajouter foi à Dieu plus qu'au Diable quand l'homme gère ainsi son « libre arbitre » ? Encore une fois ? Dans un énième génocide depuis que l’ « homo », prétendument « sapiens », foule le sol de cette planète ?

À la fin de son interview qui clôt ce livre, Dévote Mukamudenge, « originaire de Nyamata, survivante du trou, aujourd'hui mère d'une nouvelle famille à Kigali. Tutsie », sans acrimonie particulière envers les voisins Hutus qu'elle continue de croiser et de saluer dans la rue, sans animosité, mais sans réel optimisme, avec une quasi-indifférence provoquée par un trop plein de déception et par toute la fatigue qu'il a fallu surmonter pour survivre à tout cela, déclare « ce Gasengo qui m'a poussée, il a été emprisonné, […puis] libéré. On s'est croisés, il m'a demandé pardon. Je lui ai dit « oui, si tu veux » parce que je ne pouvais rien faire d'autre ». Et puis, malgré les prières qu'elle continue pourtant de faire, elle poursuit : « Dieu, directement après les tueries, je l'ai laissé. À trop se demander où il a été, on peut le délaisser. »

Et termine finalement : « De toute façons aucun pardon n'est possible ».

Un témoignage accablant.



