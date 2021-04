Comics et romans graphiques : un grand bouleversement aux États-Unis

Le plus gros groupe de littérature au monde vient d’annoncer des résultats 2020 exceptionnels : 3,8 milliards € de chiffre d’affaires, pour 691 millions € de bénéfices — en croissance de 4,6 % et 23,3 %. Tout de même. Ce qui n’était pas dit, c’est qu’un accord exclusif de distribution était signé avec Marvel, pour les comics et autres romans graphiques. Avec prise d'effet pour le mois d’octobre 2021.

Si Hachette demeure le distributeur de Marvel pour les librairies, PRH devient l’opérateur du marché directement tourné vers le consommateur. Après des années de rumeurs persistantes, PRH saute donc le pas, et devient une alternative à Diamond — DC Comics, concurrent de Marvel, avait fait le même trajet en optant pour Lunar de DCBS, autres structures de distribution.

C’est plus précisément PRHPS (pour Publisher Service), la filiale logistique, qui prendra Marvel sous son aile. Avec un élément significatif : le fret sera gratuit, là où Diamond facturait les détaillants pour les réapprovisionnements. Juteux. Et la réaction de Diamond se fait attendre, parce qu’il vient de perdre son meilleur client.

Une équipe a été mise sur pied, avec Tyne Hunter à sa tête : les conditions commerciales seront un brin moins intéressantes, avec des remises de l’ordre de 50 % (contre 55 % et parfois plus, chez Diamond). Pour autant, la livraison gratuite a des avantages.

Spider-Man, ou le métier à tisser

En tant que grossiste, Diamond vient de voir sa poule aux œufs d’or changer de crémerie (oui, le lait de poule, ça vaut cher…). Et dans le même temps, ne surtout pas omettre que Simon & Schuster, qui deviendra certainement propriété de PRH bientôt, vient de s’offrir en distribution tout le catalogue de Heavy Metal.

Le monolithe PRH, filiale de Bertelsmann, se profile dangereusement, et l’on comprend que les autorités de la concurrence britannique aient décidé de s’intéresser de plus près à la structure.

Dans le même temps, PRHPS n’a rien d’un néophyte : il a déjà en charge la distribution de plusieurs titres comme Archie Comics, DC Comics, Dark Horse Comics, IDW Publishing et Titan Comics. La maison sera donc en mesure de fournir des services accrus et améliorés à l’ensemble de ses clients. En tout cas, c’est ce que la direction marketing laisse entendre…

Pour les observateurs, c’est tout l’avenir de l’industrie du comics qui vient de se réorienter durablement, car de cette manière, PRHPS aura une connexion globale avec l’ensemble des revendeurs de comics. Son entrepôt, basé à New Hampstead (Maryland), et ironiquement situé non loin des locaux de Diamond, revendique déjà une approche modernisée de la distribution.

Certes PRH a les moyens d’investir, mais l’on parle tout de même d’un réseau de 2000 magasins : l’argent de l’investissement est à la hauteur de la part de gâteau. D’autant plus que le Royaume-Uni est également compris dans le contrat… Soit un nombre significatif de points de vente de plus — près de 380 selon les estimations.

