Avec Clémentine Mélois, le roman-photo détourne la banalité du monde

On connaît Clémentine Mélois pour les titres de livres célèbres qu'elle détourne en publiant de nouvelles couvertures (Cent titres, Grasset), on a de longue date découvert sa passion pour les listes de courses ramassée dans les poubelles des supermarchés (Sinon j'oublie, Grasset également), on lui connaissait aussi un faible pour le roman-photo, depuis qu'elle avait signé l'ouvrage consacré à ce sujet dans la petite bédéthèque du savoir (au Lombard). Pour en savoir plus sur les différentes facettes des explorations de l'Oulipienne, on pourra d'ailleurs relire avec plaisir l'interview publiée ici même, il y a quelques temps déjà..

Cette fois, Clémentine Mélois s'empare de photos puisées dans les roman-photos brésiliens des années 70, avec leurs comédiens aux coiffures et aux tenues impossibles, elle déplace les cases, remonte les planches et, bien entendu, réécrit entièrement les phylactères, forçant les éphèbes, les bimbos et les bellâtres à converser sur des sujets plus ardus comme le fonctionnement de la fontaine à câlins dans un monde de Bisounours, la distinction langue/parole chez Barthes ou encore le fonctionnement de la hiérarchie en entreprise. Le décalage entre les figurants et leurs propos est immédiat et drôle, mais c'est évidemment du développement de ces conversations absurdes que naît tout le piquant de ce recyclage d'images archi-stéréotypées.



Tout en couleur

Les planches que l'on a sous les yeux ne nous racontent pas le processus de fabrication, mais au faux-raccords entre cases, aux changements de décors, on devine que la scénariste s'est permis de bidouiller la structure et l'arrangement original des vignettes, pour raccourcir, recadrer et réordonner le récit en images. Elle s'est aussi amusée à coloriser certains éléments, avec un goût pour la saturation, le détourage et les contrastes forts. Le résultat visuel de la superposition de couleurs criardes et passées à la fois sur les photos au rendu très vintage est un cocon suranné, étonnamment situé hors du temps, dans un univers de pure fiction, qui n'est ni notre monde ni celui des années 70. On est donc d'autant plus surpris d'y retrouver des situations extrêmement quotidiennes (le mail de sollicitation d'un brouteur africain ou d'un coup de cafard au sein du couple) et plutôt rassuré de les voir rapidement partir en vrille, grâce aux dialogues.

La déflagration créée par la rencontre de registres de langues les plus divers (le discours universitaire souvent, mais aussi le français tel qu'on le déforme au quotidien) et ces héros chevelus est comique et fonctionne assez efficacement sur les muscles zygomatiques. Certes, on aimerait parfois que le délire aille un cran plus loin, que l'humour se permette de prendre plus de libertés, de laisser filer les délires sur plus de pages. Mais c'est un détail. Les historiettes en images et en bulles de Clémetine Mélois sont un écho déformé de notre monde absurde, elles se permettent de rire de tout et notamment de notre faculté inépuisable, très humaine, de discourir avec le plus grand sérieux, et un sens permanent du drame, des détails les plus insignifiants de l'existence.



Clémentine Mélois, Les six fonctions du langage, Editions du Seuil, 110 p. 14,90 EUR. ISBN 9782021467772