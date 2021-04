La toile implacable de La femme de l'ombre 

Il a le projet immédiat de rejoindre sa fiancée, actuellement en Suède, pour prendre, avec de nombreux autres ressortissants islandais, un bateau qui doit tous les ramener en Islande : il était temps pour eux de regagner la sécurité de leur île.

Mais ce soir là, Osvaldur ne parviendra pas jusqu'à la petite chambre qu'il louait à un couple de personnes âgées dans le quartier de Christianchavn...

Peu de jours plus tard, la fiancée d'Osvaldur, après une traversée en autobus jusqu'à Petsamo, tout au Nord de la Suède, l'attend devant le paquebot Esja dans lequel ils ont réservé un billet pour Reykjavík, inquiète de ne pas le voir arriver.

Parmi la foule où elle le cherche désespérément, un autre étudiant en médecine, qu'elle avait vaguement connu pendant son séjour au Danemark, lui apprend l'arrestation de Christian. Et celle, très probable, d'Osvaldur dont le bruit commençait à courir à Copenhague. Et elle embarque donc seule avec son inquiétude.

Deux ans plus tard, à Reykjavík, l'enquêteur militaire Thornston est au chevet d'un soldat américain qui meurt de ses blessures à l’hôpital militaire : il a été grièvement blessé à proximité du Picadilly, un bar à soldats où ces derniers viennent oublier leur casernement en Islande et promettre monts et merveilles aux jeunes femmes islandaises séduites par l'aura des uniformes et de l'Amérique dont elles rêvent.

Pendant ce temps, routine policière oblige, au Commissariat de Reykjavík, l'inspecteur Flovent reçoit Gudmunda, une jeune femme qui vient déclarer la disparition de son amie Elly qu'elle logeait provisoirement chez elle et qui n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours déjà.

Alors qu'il prend sa déposition, Flovent reçoit un appel téléphonique l’informant que le corps d'un homme, recherché depuis quelques jours par la police suite à une déclaration de disparition de la part de son épouse inquiète d'une absence inexpliquée, a été retrouvé dans une crique à proximité de la ville.

Difficile d'en dire plus sans soulever le voile d'un suspense qu'Arnaldur Indridason va parvenir à faire durer jusqu'aux toutes dernières pages de ce deuxième tome de sa Trilogie des Ombres.

Et comme j'ai commencé de lire cette Trilogie par le tome 3 (Passage des Ombres, que je vous recommande aussi à nouveau), puis maintenant le tome 2 (sans m'être encore préoccupé du tome 1), je vais avoir un peu de mal à tirer l'écheveau d'une éventuelle continuité autant dans les personnages que dans le contexte historique. Continuité probable cependant puisque les enquêteurs Thornston et Flovent restent présents dans les tomes 2 et 3...

Il ne me reste donc que les éloges dans la construction de ce roman pour tenter d'attiser votre intérêt. Et là, il faut reconnaître que l'auteur a fait fort.

Une fois encore, Arnaldur Indridason promène son lecteur en maître incontestable du spectacle qu'il entend nous faire découvrir, jouant sur les omissions pour nous désorienter, sur les digressions pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes avant de nous amener là où il le veut et quand il le veut, avec une maestria qui m'a beaucoup plu !

Tous les fils qu'il tend, pourtant parallèlement les uns aux autres, finissent par se mêler, s'entrecroiser pour constituer une toile implacable que ses deux enquêteurs lisent par petites touches pour nous amener à un dénouement qu'il a réussi à me cacher très longtemps, ajoutant au plaisir d'une narration historiquement intéressante et d'une écriture alerte, efficace et agréable, un scénario dans lequel il nous embobine un peu à la manière d'Agatha Christie dans son exceptionnel Le Meurtre de Roger Ackroyd.

Régulièrement raccroché à des faits historiques réels au fil des chapitres, le récit n'en prend que plus de profondeur (quand il ne permet pas à tous ceux qui, comme moi, sont d'insondables puits d'ignorance de l'Histoire du Danemark ou celle de l'Islande pendant la Seconde Guerre Mondiale, d'au moins acquérir une fine couche de confiture sur la tartine...) et y gagne beaucoup de réalisme et de qualité.

Bref, je ne vous ai rien dit et vous ne saurez rien de plus mais plongez dans ce tome 2 de cette Trilogie : l'intrigue devrait combler même les plus accros du genre.

Arnaldur Indridason, trad. Eric Oury - La femme de l'ombre

Métailié - 9791022607216 - 21,00 €

Points - 9782757871799 - 8 €