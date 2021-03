Love is war : le premier qui tombe amoureux perd la guerre psychologique

En amour, le premier à déclarer ses sentiments pour s’aplatir devant l’être aimé perd. Ce sera le dominé de la relation, injure suprême pour les deux meilleurs élèves de l’académie Shuuchiin qui éduque l’élite de la nation !

Le président du BDE, Miyuki Shirogane, est aussi l’un des meilleurs élèves du pays, premier à tous les examens. Avec son regard de braise et sa froideur naturelle, il est l’archétype du beau jeune homme distant… Mais la vice-présidente n’est pas en reste. Kaguya Shinomiya, beauté froide elle aussi, est issue d’une familles de milliardaires et son éducation fait d’elle un modèle de tradition japonaise. Aucun des deux ne pourrait s’abaisser à faire une déclaration d’amour. Sauf que face à la masse des élèves qui murmure qu’ils iraient bien ensemble, et à la vue de leur compatibilité évidente, voilà leurs sentiments qui commencent à s’éveiller. Le plus simple, ce serait encore de forcer l’autre à se déclarer… La guerre romantico-psychologique commence !

Au milieu de cette tension permanente et de ces fils de sous-entendu, il y a la secrétaire du BDE, Chika Fujiwara. Grande amatrice de jeux de sociétés et de ragots, elle met systématiquement les pieds dans le plat sans s’en rendre compte, avec un immense sourire sur le visage. Meilleure amie de Kaguya, elle arrive toujours à compliquer ses plans en toute innocence. Hilarante, joyeuse, adorable, Chika et son gros nœud au milieu du front ont toutes les chances de conquérir votre cœur s’il n’est pas déjà pris par Kaguya.

Car bien sûr, les deux héros ne sont pas en reste : Miyuki, radin et drogué au café, est bien moins stable qu’il n’y paraît et encore moins sûr de lui, ce qui donne des monologues internes délicieusement déstabilisants. Quant à Kaguya… elle est tout ce que vous pourriez imaginer, en pire. Pour arriver à ses fins, elle n’hésitera pas à passer des semaines en préparation et à faire appel à son armée de domestiques pour se fondre dans la foule. Et il y a encore d’autres personnages ridiculement attachants, dans ces deux premiers tomes comme dans les nombreux autres à paraître. À vous de les découvrir, ne vous privez pas de cette merveille de série qui vous fera rire à gorge déployée et rêver de vivre, vous aussi, une improbable comédie romantique dans un lycée pour riches (ou pas).

La dynamique de la série se fonde sur des scènes du quotidien que des coïncidences idiotes ou des plans trop complexes viennent rendre intriquées. Un jeu pour déterminer qui sera de corvée courses (où Kaguya et Miyuki essaient de perdre discrètement pour y aller ensemble), une réception à organiser pour les correspondants du lycée français, deux tickets de cinéma gratuits à répartir entre trois personnes… Pas facile de gérer le bureau des élèves d’une académie japonaise. Et encore moins facile d’échapper aux plans diaboliques de Shinomiya, bien décidée à ce qu’on lui demande son numéro de téléphone, puis à ce qu’on lui envoie le premier message…

Si vous avez déjà vu l’anime, dont la saison 2 a été sous les feux de la rampe fin 2020, vous savez sans doute déjà que Kaguya-Sama : Love is war est un incontournable. La sortie (enfin!) du manga sur le marché français est l’occasion de redécouvrir les personnages plus en profondeur, de se plonger dans les scènes cultes en version plus détaillée, d’apprécier les cheveux de Chika dans un style encore plus fou, de se délecter des bonus sous les jaquettes, et de profiter de toutes les autres surprises que nous réserve l’œuvre originale.

Les tomes 1 et 2 sortent simultanément le 31 mars. Essayez de ne pas les lire d’une seule traite, car comme un amour de jeunesse, c’est encore meilleur quand c’est savouré lentement...

Aka Akasaka - Kaguya-Sama : Love is war - Pika Seinen

Vol. 1 - 9782811662912 - 7.20 €

Vol. 2 - 9782811662929 - 7.20 €