Géomimétisme : emprunter à la terre ses propres solutions 

Tenter, après une prise de conscience personnelle profonde, d’apporter son écot à l'émergence de solutions pour contribuer à nous préserver d'une catastrophe annoncée que les plus de quatre fois vingt ans ne pourront pas connaître, revient à donner corps, à tirer les conséquences de la vérité énoncée par Saint Exupéry : « nous n'héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ».

Et dans ce contexte, le moins qu'on puisse imaginer est bien qu'il est nécessaire de ne pas l'amener à un point de non-retour.

C'est dans cet esprit que se pose le livre de Pierre Gilbert que résume par deux « ingrédients » l'introduction de Gaël Giraud : d'une part la nécessité d'« un état stratège dont le long terme soit l'unique boussole », d'autre part, « un multilatéralisme transfiguré qui permette une coordination internationale entre États ».

Autant dire qu'on n'est pas arrivés !!!...

Le point de départ est le choix d'une approche parmi deux aux quasis antipodes.

L'auteur préconise le « géomimétisme » défini comme étant le fait de s'inspirer des mécanismes développés par la nature pour piéger le carbone atmosphérique (issu des activités anthropiques largement impliquées dans « l'effet de serre ») dans les sols, les océans, les organismes vivants, … en s'appuyant sur les cycles naturels et la biodiversité qui ont largement montré leur capacité à stabiliser l'équilibre de la vie terrestre préindustrielle.

Alors qu'il conspue, la mise en œuvre de « techniques industrielles » dont les effets peuvent être trompeurs du fait de performances immédiates dont la pérennité à long terme est amoindrie par le fait qu'elles sont susceptibles de générer des « effets secondaires » hors de maîtrise, mais également parce qu'elles sont trop souvent très énergivores et donc elles-mêmes des processus producteurs du gaz carbonique qu'elles sont censées contribuer à capter !!!

Au travers de l'analyse du fonctionnement de certains biotopes (les forêts, les océans, les zones humides, les zones soumises au permafrost, …), Pierre Gilbert propose de « copier naturellement » la nature et ses cycles pour favoriser ce qu'elle fait si bien depuis longtemps : contrôler le cycle du carbone pour maintenir une terre viable.

Avant de décliner ses propositions, il rappelle quelques observations et constats dont les scientifiques se font l'écho depuis maintenant des décennies : les conséquences du dérèglement climatique sur le permafrost (qui se réchauffe et relâche des quantités énormes de méthane encapsulé dans les sols gelés), les conséquences des émissions anthropiques sur les océans (l'absorption du gaz carbonique qui acidifie des eaux qui détruit les coraux et le phytoplancton inadaptés à cette acidité, …),sont susceptibles d'amplifier de manière démesurée la présence de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et mettent en évidence que seules les résolutions internationales de réduction des émissions (dont il déplore que celles qui ont été ou sont prises aujourd'hui ne sont pas suivies d'effet) sont totalement insuffisantes pour apporter une solution réelle à l'augmentation de la température moyenne terrestre globale.

Alors, par « géomimétisme », tout au long de son ouvrage, il propose des solutions, pour la plupart simples mais bien réalisables (théoriquement), qui sont, à l'évidence, ce que la raison devrait nous commander de faire. Comme, par exemples, replanter des forêts pleines de diversité d'espèces pour assurer simultanément un refroidissement local et une captation/stabilisation de CO2 sans que « l'impératif économique [ne soit] le moteur unique de ces projets » ! Comme réduire les « intrants agricoles » qui contribuent à réduire la quantité de CO2 bloqué dans les sols. Comme la réduction du surpâturage. Comme la sauvegarde des zones humides qui sont d'efficaces puits de carbone. Comme la réintroduction de grands bovidés pour empêcher la progression de la taïga. Comme l'arrêt de la surpêche pour relancer la « pompe biologique » qui, par le biais d'une reconstitution de toute la faune marine permettrait le « coulage » naturel de carbone via les déjections et les morts d'organismes vivants. Comme tant d'autres exemples quantifiés en termes d’efficacité sur la séquestration du carbone à grande échelle.

Pourtant, j'ai écrit plus haut « théoriquement ». En effet, à mon sens, le bât blesse là : seul un exceptionnel « alignement des planètes » pourrait rendre toutes ces actions possibles : un État stratège qui pense avenir et non pas réélection, et un multilatéralisme international qui pense planète à long terme et non pas intérêts locaux particuliers et immédiats.

C'est désespérant : au cours de cette lecture pourtant enthousiasmante, on prend simultanément conscience de l'immensité des possibilités et de l'infinité des freins ! Tant que nous aurons des Margaret Thatcher pour hurler « I Want my money back », on ne sera pas en vue d'une solution, fut-elle pourtant sous nos yeux, à portée de volonté !

