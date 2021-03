Les enfants de la Clarée : le passage des migrants  

Pour Raphaël Krafft, c'est une évidence : il doit mener une enquête sur place pour tenter de comprendre, puis témoigner sur cette voie migratoire particulière qui semble être majoritairement empruntée par des mineurs originaires de Guinée !

Sur place, avec une collègue suisse, journaliste comme lui, il a pris des contacts avec des gens du pays (ou des gens plus ou moins récemment installés dans le pays) impliqués dans l'accueil et l’assistance à ces migrants qui prennent des risques inouïs pour passer, avec des vêtements et des chaussures parfaitement inadaptés, notamment le col de l’Échelle à plus de 1700 m d’altitude.

Ces hommes et ces femmes, au mépris des patrouilles de police et des poursuites judiciaires qui les menacent, effectuent des maraudes visant à porter secours à ceux qui ont réussi le passage de la frontière (non sans avoir subi les rigueurs d'une montagne dont ils ignorent tout et dont ils sortent, la plupart du temps, dans un état d’épuisement général profond) avant de les transférer dans un centre d'accueil spécialisé à Briançon.

Une sorte de jeu macabre du chat et de la souris dans lequel les chats s'emploient, pas toujours, semble-t-il, en parfaite adéquation avec la légalité, à renvoyer vers l'Italie ces migrants dont ils refusent d'admettre la qualité de mineurs (ce qui, autrement, interdirait légalement leur renvoi à la frontière), alors que les souris s'échinent à faire passer, à travers les barrages et contrôles, ceux dont ils acceptent de croire en cette fameuse qualité de mineur et que, obéissant à des pulsions humanitaires, ils font tout pour, au moins, leur apporter un réconfort minimal dans leur entreprise périlleuse.

Et c'est ce caractère périlleux qui a amené Raphaël Krafft à entreprendre un voyage-enquête en Guinée dont sont originaires une étonnante majorité de ces migrants qui prennent le risque de se lancer dans un voyage dont rien ne permet de leur assurer qu'ils en sortiront indemnes compte tenu de la somme invraisemblable d'embûches dont les chemins migratoires sont parsemés.

Comme, en autres, le racket systématique des passeurs, ou encore les collusions de certaines polices qui entretiennent des relations, a minima de connivence, avec des réseaux à caractère mafieux ; réseaux qui transforment en esclaves les migrants raflés sur les embarcations dans lesquelles ils ont été entassés pour traverser la Méditerranée, puis ramenés sur les côtes africaines et maintenus là dans des situations inhumaines où le bâton est plus souvent au menu que la brioche !

Sans parler des attitudes équivoques des forces de l'ordre (dont celles de notre pays ne sont pas exclues) qui, avec la bénédiction des plus hautes autorités, gèrent ces flux migratoires d'une manière dont Raphaël Krafft (ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la Vallée de la Clarée et qu'il a rencontrés) dénonce l'absence d'humanisme quand ce n'est pas la négation des droits !

C'est donc après avoir entrepris un travail d’information, avec les institutrices, auprès des élèves de l'école communale de Névache que, « porte-micro » de ces enfants, Raphaël Krafft a rejoint la Guinée : l'idée étant qu'il devait, sur la base des questionnements élaborés par les enfants, monter des reportages destinés à tenter de les éclairer par des réponses « de première main ». Ensuite, les élèves, « organisés comme une rédaction (…) restitueront (…) sous forme d'articles ou d'émissions radio, la matière brute [qu'il allait] produire et leur envoyer ».

Peu de détails sur ce travail au sein de l'école n'est présenté dans le livre et c'est certainement ce qui lui fait défaut au titre de témoignage. Car s'il n'est pas inintéressant de faire, aux côtés de l'auteur, cette sorte de safari sur la piste des éléphants, il m'aurait beaucoup plus intéressé d'en connaître plus sur ces restitutions ainsi que sur les éventuelles réactions qu'elles ont pu enclencher.

Quant à mettre en balance la protection de la macro-faune africaine qui serait privilégiée (peut-être mais la démonstration est un peu courte) au détriment des agriculteurs au motif que le mécanisme de compensation prévu en cas de dégradations (notamment du fait des pachydermes) aurait « été abandonné après le désengagement des bailleurs » (lesquels ? quand ? Tout cela aurait été bien plus pertinent que l'histoire du safari), c'est un raccourci bien peu journalistique.

Il n'empêche ! Ma critique ne doit pas vous arrêter sur cet écueil même s'il est potentiellement dommageable au reste de la démonstration.

Raphaël Krafft signe là une apostrophe dérangeante jusque dans les tréfonds de nos comportements individuels.

Son réquisitoire est dur et préoccupant quant à la politique qui se déploie dans l'ombre tant au niveau national qu'international (notamment quant aux aides au maintien au pays qui semblent bien manquer leur cible et pour lesquelles il semble que peu d'efforts soient faits pour contrôler leurs véritables performances sinon leur pertinence) et se dilue dans l'empilage des responsabilités quand, au bout de la chaîne, les seules justifications se résument à « l'application de consignes » sans beaucoup de discernement. En espérant que ce n'est pas avec beaucoup trop d'empressement (sollicité ? jusqu'à quel point ?) ...

Ces comportements, ainsi que tous ceux qui montrent combien, du haut au bas de l'échelle, l'homme fait de son mieux pour opprimer son semblable, laissent augurer bien mal de notre capacité collective à nous fabriquer un bel avenir commun.

Raphaël Krafft - Les enfants de la Clarée - Marchialy – 9782381340104 - 19,00 €