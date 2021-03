Avant de m'endormir, J'aimerais...

J’aimerais emprunte un système narratif fréquent dans l’album jeunesse, qui s’organise autour de déclinaisons simples et inventives d’une proposition simple, ici l’imagination chimérique d’un enfant dans son lit à l’heure du coucher.

Dès la première image (ou plutôt dès la seconde, la première se trouvant en page de titre qui embraye discrètement le récit), les auteurs nous embarquent dans les rêveries fantastiques d’un petit garçon qui s’inspire des objets à portée de vue pour attiser son esprit. Les idées sont amusantes, étonnantes, et surtout ne cherchent pas à tout prix l’extraordinaire, le formidable ou le fabuleux pour rester dans de doux songes agréables : Stéphanie Demasse-Pottier ne conçoit pas des mises en scène extravagantes qui s’accumuleraient et gagneraient progressivement en intensité, mais préserve une forme de simplicité et d’ingénuité qui surprend et émeut davantage. La sobriété des divagations de l’enfant offre ainsi une délicate simplicité qui signe l’originalité de l’histoire, sans pour autant rien perdre en émerveillement.

Renforçant cette forme de retenue, Gérard Dubois emploie tout son talent pour élaborer une esthétique surannée qui confère un très grand charme à ce livre, lui donne le goût des belles choses anciennes, des vieux livres trouvés dans le fond d’un grenier. Le trait, réaliste et précis, instaure une belle élégance qui accompagne particulièrement bien la douce atmosphère de cet assoupissement. Cette ambiance qui se dégage des images, si particulière, agréable et presque nostalgique, se déploie aussi à travers une palette chromatique restreinte, pastelle, qui équilibre à merveille les images.

Au-delà de cette mise en scène duveteuse, le dessinateur s’amuse à imaginer des compositions qui créent un dialogue stimulant avec le texte : l’imagination du petit garçon ne s’énonce ainsi pas uniquement à travers des souhaits parfois rocambolesques, mais aussi à travers l’interprétation d’images simples (ou du moins la projection qu’en fait l’enfant).

Plus encore, l’étrangeté de certaines postures ou de certains tableaux engendre un décalage humoristique essentiellement visuel et poétique tout à fait touchant. On se sent bien dans les dessins de Gérard Dubois, aussi bien que dans un pyjama en tissu, emmitouflé dans une chaude couverture, prêt à s’embarquer au sein d’images qui nous traversent, tandis que les paupières s’alourdissent mais luttent pour maintenir autant que possible le rêve que nous maîtrisons encore.

Les lecteurs de bande dessinée pourront voir dans ce livre un clin d’œil au fameux Little Nemo dessiné par Winsor McCay de 1905 à 1914 dans les pages du New York Herald (entre autres). De la thématique du rêve au motif du lit, cette influence, pensée ou non, ne fait que renforcer l’élégance des images et de l’histoire, et démontre la source de féérie inaltérable des rêves enfantins. À noter que cet album a été retenu par la Bibliothèque Nationale dans sa sélection des livres jeunesse 2020.

Stéphanie Demasse-Pottier et Gérard Dubois - J’aimerais - L’Etagère du bas – 9782490253142 – 12 €