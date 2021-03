Notre cabane : la rejoindre au coeur de la nature 

Malgré son titre suggestif, il apparait vite qu’il ne sera pas tant question dans cet album de cabane, lieu secret et collectif, que du chemin parcouru, de l’importance de rejoindre cet espace d’apaisement et de ce magnétisme sentimental qui encourage les enfants à rejoindre cette bâtisse de fortune. Comme souvent, l’important réside donc moins dans la destination que dans le voyage. Dans cet album, il sera surtout question de l’éveil des sens, de cette expérience du monde singulière que l’on vit au contact de la nature, lorsque les éléments s’animent et nous rappellent notre présence au monde, au milieu du monde, particules impuissantes et minuscules au sein de ce grand tout vivant et insaisissable.

L’auteur élabore immédiatement une distinction graphique entre les personnages, vecteurs narratifs (nous les suivons durant leurs pérégrinations) dessinés à la ligne avec une élégante stylisation, simplifiant les corps tout en restant dans une dimension réaliste ; les décors, forces graphiques, véritables enjeux émotionnels du récit, représentés sans réel contour, le travail des masses et des couleurs esquissant leurs formes. Dans ces grandes doubles pages, il y a donc ce qu’on lit, le parcours des enfants, et ce que l’on vit (ce que l’on ressent par la matière), l’expérience sensible du monde.

Cette attraction visuelle s’approche de sensations caractéristiques de la peinture : une forme d’équivalence se crée ainsi entre les qualités plastiques des images (mouvement de la matière, profondeur des couleurs, variations de l’image) et la perception réelle du vent dans les cheveux, de la caresse naturelle des vêtements contre la peau, perception aussi du bruit de la tempête qui, d’une simple rumeur sensible se meut en véritable déchainement de forces contre lesquels les corps se posent en lutte, et finalement, perception de cette électricité indéfinissable qui agite l’air et ouvre l’esprit à la rencontre du monde sensible. Ainsi ces images, réalisées à l’encre et aux crayons de couleur, qui approchent parfois du sublime dans cette représentation saisissante d’une force désarmante, nous font entendre le bruissement des herbes, nous les font voir se mouvoir en épousant d’étranges directions, signes visibles des vents, invisibles fantômes qui parcourent la terre, et nous sillonnons ces champs d’herbes hautes en compagnie de ces jeunes enfants.

Chaque tableau est accompagné de lignes de textes qui apportent de la douceur dans quelques paysages effrayants et permettent d’ancrer le récit dans le contexte doucereux des vacances estivales. Bien que joliment écrits, ceux-ci nous paraissent quelque peu négligeables à côté de la force des compositions : agréables à lire, on les oublie vite lorsque l’on rouvre le livre, d’autant plus que le découpage du récit permet aisément de suivre l’histoire en regardant simplement les dessins, et que c’est par les images que les émotions passent véritablement. Prenons en exemple cette double page remarquable où l’on se plonge dans le spectacle captivant de nuages lourds qui s’écartent doucement pour laisser percer quelques rayons de soleil et annoncent ainsi la fin de l’accalmie : nul besoin de commentaire pour comprendre la rédemption que ces mouvements lents et vaporeux apportent pour les enfants.

Dans ce très bel album, aussi simple que tendre, Marie Dorléans convoque délicatement des réminiscences d’aventures de jeunesse et les fait revivre dans l’œil du lecteur attentif, prompt à se laisser happer par le travail de la matière graphique.

Marie Dorleans - Notre cabane - Seuil Jeunesse – 9791023513073 – 14.50 €